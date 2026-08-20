Universitatea Craiova - Ararat Armenia. Prima manşă a dublei decisive pentru grupa Europa League

Universitatea Craiova, singura echipă din România rămasă în cupele europene la fotbal, joacă joi seara, de la ora 20.00, cu Ararat Armenia, pe teren propriu, în prima manşă din play-off-ul Europa League.

Steven Nsimba este una dintre speranţele Universităţii Craiova la calificarea în grupa Europa League - Profimedia

Vorbim, practic, despre prima manşă a dublei decisive pentru calificarea în grupa Europa League, fază a competiţiei ce ar putea permite oltenilor să aducă în Bănie adversare precum AC Milan, Juventus Torino, Bayer Leverkusen, Olympique Marseille sau Crystal Palace.

Până la grupa de Europa League, Universitatea trebuie, însă, să treacă de o adversară mai slab cotată, dar extrem de arţăgoasă, Ararat Armenia. Cum era de aşteptat, oltenii sunt consideraţi favoriţi, mai ales în prima manşă, când au inclusiv avantajul plusului de energie oferit de zeci de mii de susţinători înfocaţi.

În plus, oltenii au un lot mult mai bine cotat, doar cota lui Ştefan Baiaram, cinci milioane de euro, fiind cât aproape întreaga cotă a lotului celor de la Ararat Armenia, 8,3 milioane de euro.

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Ca şi Universitatea Craiova, Ararat Armenia şi-a început campania europeană în Liga Campionilor, dar, după ce a trecut de FC Riga, 2-0 şi 2-3, şi de Shamrock Rovers, 2-0 şi 1-2, campioana Armeniei a cedat cu NK Celje, 2-1 şi 0-2, şi astfel a fost obligată să meargă în play-off-ul Europa League.

Armenii sunt antrenaţi de portughezul Manuel Tulipa, fost internaţional portughez şi fost campion mondial de tineret cu naţionala Portugaliei, în 1991, când Tulipa evolua alături de Luis Figo, Manuel Rui Costa, Nuno Capucho, Abel Xavier sau Joao Pinto.

Vedetele armenilor sunt portarul brazilian Joao Bravim, cotat la 800.000 de euro, fundaşul portughez Bruno Wilson, cotat la 600.000 de euro, şi mijlocaşul columbian Juan Balanta, cotat la 500.000 de euro.

Armenii au avantajul moral al campaniei precedente de calificare în grupa Conference League, când au eliminat, în turul II preliminar, pe Universitatea Cluj, 0-0 şi 2-1.

Returul dintre Ararat Armenia şi Universitatea Craiova se joacă joi, 27 august, de la 19.00, ora României. Câştigătoarea dublei merge în grupa Europa League, în timp ce învinsa merge în grupa Conference League.