Mesajul tăios al Simonei Halep după ce Nick Kyrgios a ieşit pozitiv la cocaină

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La acea vreme, tenismanul spunea: "Eu joc cu banane şi Coca-Cola în meciurile de cinci seturi, iar performanţa mea vorbeşte de la sine. Poate că tenismenele ar trebui să nu mai ia lucruri dubioase şi să se uite în oglindă la sfârşitul zilei şi să spună: ‭«Am făcut ce trebuia!». Nu e atât de greu!"

Suspendarea lui Nick Kyrgios

Nick Kyrgios, a cărui carieră intrase oricum într-un con de umbră, a fost suspendat din tenisul profesionist după ce a ieşit pozitiv la cocaină, în urma unui test antidoping pe care l-a făcut în iunie. Testul a fost făcut în contextul turneului ATP Mallorca 250, ultimul la care acesta a participat.

Kyrgios a recunoscut că s-a drogat, dar a încercat să îşi caute scuze spunând că accidentările din ultimii ani l-au împins să consume droguri.

"Am făcut o greşeală uriaşă şi îmi asum responsabilitatea pentru ea. Le cer scuze fanilor mei, familiei, sponsorilor şi tuturor apropiaţilor. Mai presus de orice, le cer scuze copiilor care mă urmăresc. Ştiu ce exemplu negativ dau şi sunt complet dezamăgit de mine însumi", a scris acesta pe Instagram. A adăugat că ultimii ani şi-au pus amprenta asupra sa, atât fizic, cât şi mental. "Corpul meu nu a putut să facă ceea ce mintea mea îi cerea, iar faptul că trebuia să mă împac cu ideea că mi se apropie de sfârşit cariera a fost mai greu de cât mă aşteptam".

Dopajul involuntar al Simonei Halep

"A fost o neglijență şi ghinonul meu, ca să spun drept. A fost o simplă greșeală şi atât", a declarat Simona Halep, la Antena 3 CNN, în urmă cu doi ani, despre scandalul de dopaj, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a redus suspendarea de la patru ani la nouă luni. Sportiva susține că substanța Roxadustat a ajuns din întâmplare în sângele ei.

"A fost o neglijență şi ghinonul meu, ca să spun drept. Neglijență din partea echipei că nu au verificat aşa cum ar fi trebuit să verifice, dar este şi o întâmplare, un ghinion, că nu avea ce să caute acea substanță în acest supliment. Nu sunt expert, însă atunci când se face acest supliment este posibil să fi rămas ceva dinainte pe blender şi atunci apare contaminarea. Sunt convinsă că nu au făcut-o cu intenție rea. A fost o simplă greșeală şi atât. Foarte mulţi sportivi au fost depistaţi pozitivi şi şi-au demonstrat nevinovăţia că au mâncat carne. De oriunde poți să iei. Este cumplit că nu ştii de unde e", a declarat Simona Halep, la postul de televiziune.