Alegerea hranei potrivite pentru câini și pisici poate face diferența pentru sănătatea lor. O alimentație greșită poate provoca, în timp, probleme serioase animalelor de companie.

Rafturile magazinelor de animae sunt pline de mâncare sub toate formele: boabe, conserve, supe, pateuri, batoane, recompense, preparate de dietă. Doar că uneori nimic nu e prea bun pentru mici pretenţioşi.

Daisy are 12 ani și este ca orice pisică...foarte răsfăţată!

"Ea a mâncat toată viaţa bobiţe. Recunosc că o mai răsfăţ din când în când cu pliculeţe care îi plac foarte multe. Ea are castronul şi mănâncă cât simte ea că are nevoie.", spune o persoană.

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Mulți nu rezistă tentaţiei de a oferi animalului de companie şi mâncare gătită.

"Din când în când, recunosc, deşi nu este indicat îi mai dau un pic din mâncarea mea. Când simte miros vine şi cere din pieptul meu de pui.", spune un proprietar.

Specialiştii spun că mai ales pentru pisci, dar si pentru caini, mâncarea foarte sărată, grasă sau condimentată poate provoca probleme digestive.

"Metabolismul diferă față de cel uman, iar orice exces de proteină sau de grăsime este metabolizat altfel şi apar rapid probleme de sănătate.", spune Marin Cristian Florin, medic veterinar.

Un alt lucru important este porția. Un animal care primește hrană după ochi poate avea in timp probeleme de greutate.

În funcție de greutate, un câine are nevoie de 300 de grame de hrană uscată pe zi, iar o pisică de cel mult 70 de grame. Hrana umedă, precum pliculețele, este recomandată doar de trei ori pe săptămână.

În perioada caldă, toate aceste reguli devin și mai importante. Hrana umedă și mâncarea gătită nu trebuie lăsate mult timp la temperatura camerei, iar apa proaspătă trebuie să fie disponibilă permanent.

"Dezinfectarea bolurilor de apă şi hrană. Noi acasă trebuie să spălăm cât mai bine aceste recipiente, deoarece apa se poate contamita mai repede vara. Bineînţeles şi hrana.", explică Cătălina Trănescu, director ASPA.

Piața de hrană pentru animale de companie România a depășit pragul de 1 miliard de euro anual in Romania

Potrivit studiilor, romanii dau pe mancare 350 de lei pe lună pentru un caine de talie medie si 250 de lei pentru o pisică.