După şase ani de scandaluri, interviuri piperate şi o viaţă de lux în California, Ducii de Sussex renunță la visul american şi se întorc în Marea Britanie. Este o decizie surpriză despre care Regele Charles a aflat abia acum câteva zile. Harry şi Meghan au făcut deja ultimele pregătiri şi se vor muta într-o casă de lângă Londra, care însă nu aparţine familiei regale britanice.

Prinţul Harry şi Meghan Markle se vor muta într-o proprietate privată din afara Londrei. Copiii - Archie şi Lilibet - sunt deja înscrişi la o şcoală britanică pe care o vor începe în septembrie. Vestea, despre care Regele Charles a aflat abia weekendul trecut, i-a împărţit din nou pe britanici în două tabere.

"Părerea mea este că nu sunt prea încântat de asta, pentru că au făcut ravagii în toată țara de nenumărate ori, și-au trădat familia, l-au trădat pe regele lor, pe tatăl lor, au plecat în America, iar acum s-au plictisit și vor să se întoarcă."

"Cred că sunt judecați pe nedrept. Cred că sunt un cuplu minunat și au făcut multe lucruri bune în întreaga lume. Și cred că, mai ales Meghan Markle, nu știu de ce toată lumea din Marea Britanie se agită mereu atât de tare din cauza ei", au spus britanicii.

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Decizia celor doi ar fi venit după ce, în urmă cu o lună, au avut o întâlnire discretă cu regele Charles la Highgrove - o premieră în ultimii 4 ani. Suveranul ar fi dispus să îngroape securea războiului, însă o revenire în rolul de membri activi ai Familiei Regale este exclusă.

"Îmi iubesc țara, întotdeauna am iubit-o. În ciuda a ceea ce au făcut unii oameni din acea țară. Mi-e dor de Marea Britanie, mi-e dor de anumite locuri din Marea Britanie, bineînțeles. Cred că este într-adevăr destul de trist faptul că nu voi putea să le arăt copiilor mei țara mea natală", a afirmat Prinţul Harry.

Totuşi, drumul spre casă este anevoios. Disputele privind securitatea lor oficială, plătită din bani publici, nu au fost rezolvate cu Ministerul de Interne iar, în ultimii ani, Ducesa de Sussex a fost ţinta unui val uriaş de critici în mediul online.

"Cea mai mare parte a hărțuirii și a abuzurilor la care am fost supusă pe rețelele sociale și online a avut loc atunci când eram însărcinată cu Archie și cu Lili, precum și în perioada în care erau abia născuţi. Când te gândești la asta, nu-ți vine să crezi de ce oamenii pot fi atât de plini de ură", a spus Meghan Markle, ducesă de sussex.

Reporter: Guvernul va asigura protecția lor și va suporta costurile aferente?

Prim-ministrul Marii Britanii, Andy Burnham: Aceasta este o chestiune privată. Este o chestiune care ține de Harry și Meghan, iar noi le urăm tot binele în această nouă etapă a vieții lor.

Ruptura cu familia regală a început în 2020, când cuplul a decis că vrea să înceapă o nouă viaţă. Atenţia tabloidelor, regulile de protocol şi acuzaţiile de rasism i-au făcut pe Harry şi Meghan să renunţe la titlurile nobile. Ei au spus atunci că au luat decizia pentru binele copiilor.

"Decizia pe care am luat-o, ca eu și soția mea să ne retragem, nu a fost una luată la întâmplare", a afirmat Prinţul Harry.

"Poate că se întorc în bârlogul leului, dar se întorc acolo pregătiți. Nu se duc cu un cuțit la o luptă cu arme de foc", a spus jurnalista și comentatoarea britanică Afua Hagan.

Întoarcerea lui Harry şi a lui Meghan ar putea reaprinde tensiunile dintre cei doi fraţi, cred ziarele britanice.