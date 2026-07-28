Fostul selecţioner al naţionalei de fotbal a Italiei, Roberto Mancini, urmează să preia pentru a doua oară conducerea tehnică a Squadrei Azzurra, a declarat marţi o sursă apropiată situaţiei, scrie Reuters, citată de Agerpres.

Roberto Mancini va fi selecţionerul Italiei. E pentru a doua oară în carieră când preia postul - Profimedia

Mancini îi va lua locul lui Gennaro Gattuso, care a părăsit postul în aprilie, în urma unei înfrângeri suferite în calificările pentru Cupa Mondială în faţa Bosniei-Herţegovina, a treia oară consecutiv când cvadrupla campioană mondială a ratat calificarea la turneul final.

Mancini a condus Italia către titlul de campioană europeană în 2021

Presa italiană a relatat că preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Giovanni Malago, a anunţat numirea în cadrul unei şedinţe a Consiliului Federal, declarând: "Mancini este selecţionerul".

Articolul continuă după reclamă

Mancini, în vârstă de 61 de ani, a condus Italia către titlul de campioană europeană în 2021.