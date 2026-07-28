Interul lui Chivu se bate cu Juventus pentru semnătura fundaşului englez John Stones

Fundaşul englez John Stones, 32 de ani, este unul dintre cei mai curtaţi fotbalişti în această vară, după ce şi-a anunţat despărţirea de Manchester City, echipă pentru care a evoluat în ultimii 10 ani.

Fundaşul englez John Stones are mari şanse să devină noul jucător al lui Cristian Chivu la Internazionale Milano - Profimedia

În căutarea unei noi provocări în carieră, Stones poate semna cu orice club din postura de jucător liber de contract, iar englezul nu duce lipsă de oferte, echipe de top, în frunte cu Internazionale Milano şi Juventus Torino, fiind interesate de serviciile sale.

Trupa antrenată de românul Cristian Chivu pare favorită în a-şi asigura semnătura internaţionalului englez, însă Juventus nu cedează. Chelsea Londra, Arsenal Londra şi Bayern Munchen s-au mai arătat şi ele interesate de serviciile lui Stones, dar cel puţin până acum nu i-au făcut vreo ofertă oficială.

Dacă bate palma cu Interul lui Chivu, Stones ar putea deveni chiar liderul apărării italienilor, în condiţiile în care Denzel Dumfries, Stefan de Vrij sau Francesco Acerbi au părăsit deja echipa, iar Alessandro Bastoni este şi el pe picior de plecare.