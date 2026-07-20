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Universitatea Craiova şi-a aflat posibila adversară din turul III preliminar al Ligii Campionilor

Universitatea Craiova şi-a aflat posibila adversară din turul III preliminar al Ligii Campionilor Universitatea Craiova şi-a aflat posibila adversară din turul III preliminar al Ligii Campionilor - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.07.2026, 13:20 | Modificat la 20.07.2026, 13:14

Luni, 20 iulie 2026, a avut loc tragerea la sorţi a meciurilor din turul III preliminat al Ligii Campionilor la fotbal, competiţie în care este implicată Universitatea Craiova, campioana en-titre a României.

Dacă ajunge în turul III preliminar, Universitatea Craiova dă piept cu învingătoarea dintre Omonia Nicosia, din Cipru, şi Kairat Almaty, din Kazahstan. Primul meci ar urma să se joace la Craiova, pe 4 sau 5 august, în timp ce meciul din manşa a doua se joacă pe 11 august, pe terenul învingătoarei dintre Omonia Nicosia şi Kairat Almaty.

Până atunci, însă, campioana României trebuie să treacă de Levski Sofia, campioana Bulgariei, adversara Universităţii Craiova din turul II preliminar al Ligii Campionilor. Meciurile cu Levski Sofia se joacă miercuri, 22 iulie, turul, în Bulgaria, şi miercuri, 29 iulie, returul, la Craiova.

Dacă nu trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova merge în turul III preliminar din Europa League.

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Universitatea Craiova a obţinut, deja, două victorii în actualul sezon al Ligii Campionilor. Oltenii au trecut, în primul tur preliminar, de ML Vitebsk, din Belarus, 1-0 acasă şi 4-1 în deplasare.

Redactia Observator
Redactia Observator
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