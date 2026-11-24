La trei zile de la înfrângerea suferită cu Mexic, naţionala de juniori sub 17 ani a României revine în acţiune la Cupa Mondială de fotbal, competiţie transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de AntenaPLAY .

Intraţi în competiţie cu speranţe mari, fotbaliştii de la naţionala U17 a României au capotat lamentabil în partida de debut de la Cupa Mondială din Qatar. Formaţia noastră a cedat, 0-1, în faţa Mexicului, însă nu neapărat rezultatul final a dezamăgit, cât mai degrabă ideea că România nu a reuşit să trimită vreun şut pe spaţiul porţii adverse.

În aceste condiţii, meciul cu Venezuela de marţi, de la ora 14.30, a devenit unul cu caracter decisiv, "tricolorii" mici fiind obligaţi să câştige sau, măcar, să obţină un rezultat pozitiv pentru a mai putea spera la o eventuală calificare în faza 16-imilor de finală.

România va avea în faţă un adversar cât se poate de dificil. Venezuela a debutat cu o victorie la turneul final, 2-1 cu Camerun, şi, în general, este o echipă mai experimentată la acest nivel. Dacă România a debutat, practic, la un turneu final de Campionat Mondial U17, Venezuela este, deja, la a 4-a apariţie. Mai mult, Venezuela a ajuns până în optimi la Cupa Mondială din 2023, iar la ediţia de anul trecut a câştigat la pas o grupă cu Anglia (3-0), Egipt (1-1) şi Haiti (4-2), înainte de a ceda surprinzător în 16-imi, 1-2 cu Coreea de Nord.

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Speranţele României stau în fotbalişti crescuţi la academii de top ale Europei, precum Edu Corlat, care aparţine de Real Madrid, sau Daniele Paul, de la AS Roma, dar şi Venezuela are în componenţă fotbalişti interesanţi precum Diego Lopez, de la Celta Vigo, sau Roman Lozada, de la Velez Sarsfield.

După duelul cu Venezuela, pentru România va urma meciul cu Camerun de vineri, 27 noiembrie, de la ora 18.00.