Verstappen a câștigat Marele Premiu de Formula 1 din Singapore. Antonelli, tot mai aproape de titlul mondial

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore, după ce a dominat cursa de la un capăt la altul, pornind din pole position și conducând toate cele 62 de tururi. Pilotul Red Bull a obținut prima sa victorie pe circuitul stradal din Singapore. Cursa a fost transmisă în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Pornind pentru a 50-a oară de pe prima poziţie a grilei de start, pilotul Red Bull a rezistat cu fermitate în faţa pilotului Ferrari, Charles Leclerc, marcând a 250-a sa cursă cu o a doua victorie consecutivă şi a 73-a din palmares.

Leclerc a terminat pe locul al doilea, iar liderul campionatului, Antonelli, i-a depăşit pe campionul en-titre Lando Norris (McLaren) şi pe Lewis Hamilton (Ferrari) în tururile finale ale cursei, completând podiumul pe locul al treilea.

Olandezul şi-a menţinut forma excelentă din ultima perioadă, în ciuda unor probleme de comunicare radio; el câştigase anterior şi în Malaezia, săptămâna trecută, precum şi în cursa de sprint de sâmbătă, de la Singapore - deşi în ambele ocazii pierduse poziţia de lider la start.

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Între timp, Antonelli şi-a mărit avansul în campionat la 102 puncte faţă de coechipierul său, George Russell; acesta din urmă a terminat pe locul nouă, după ce pornise de pe poziţia a 19-a din cauza unei penalizări pe grila de start.

Asta înseamnă că Antonelli ar putea câştiga titlul la următoarea cursă, programată pe 25 octombrie la Austin, Texas.

Norris a sosit pe locul al patrulea, în faţa coechipierului său Oscar Piastri. Acesta din urmă l-a depăşit pe Hamilton - care a avut dificultăţi pe final - în ultimul tur, ocupând locul al cincilea. Isack Hadjar (Red Bull) a terminat pe locul 10, deşi a fost nevoit să plece de pe linia boxelor.