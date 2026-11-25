Naţionala de fotbal a României pentru juniori sub 17 ani susţine vineri, de la ora 18.00, partida cu echipa similară a Camerunului de la Cupa Mondială U17, din Qatar, competiţie transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de AntenaPLAY .

România, obligată să învingă echipa Camerunului la Cupa Mondială U17 - Facebook/Echipa naţională de fotbal a României

Partida contează pentru ultima etapă a grupelor şi este una cu caracter decisiv pentru formaţia noastră, în condiţiile în care "tricolorii" mici au pierdut primele două meciuri jucate în Qatar, 0-1 cu Mexic şi 0-1 cu Venezuela.

Cum şi Camerunul a pierdut primele două meciuri jucate, 1-2 cu Venezuela şi 0-4 cu Mexic, cele două formaţii se vor duela pentru locul 3 în Grupa K, urmând ca eventuala învingătoare să spere la o eventuală calificare obţinută in extremis în faza 16-imilor de finală.

Formaţia noastră este avantajată de golaveraj, momentan, în condiţiile în care a pierdut primele două meciuri la limită, dar România este obligată să câştige meciul cu Camerun, de preferat la o diferenţă de scor cât mai mare, pentru că nu toate locurile 3 garantează accederea în fazele eliminatorii ale competiţiei.

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Misiunea României va fi una dificilă, în condiţiile în care atacantul Rareş Silitră a fost eliminat direct în confruntarea din etapa precedentă, iar opţiunile pentru ofensivă sunt limitate.