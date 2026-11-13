Lewis Hamilton, despre genocidul comis de Israel în Gaza: "Este îngrozitor"

Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a declarat că Israelul trebuie să permită accesul camioanelor cu ajutoare în Gaza, la o zi după ce a vizitat punctul de trecere a frontierei de la Rafah, în Egipt, relatează The Guardian, citaţi de News.ro.

Hamilton a ajuns marţi la El Arish, unde a fost informat cu privire la modul în care ajutorul este pregătit şi coordonat înainte de a fi trimis în Gaza, în timp ce a vizitat punctul de trecere Rafah şi depozitele de ajutor ale Semilunii Roşii Egiptene.

El a postat frecvent pe reţelele sociale despre copiii ucişi în atacurile aeriene israeliene din Gaza şi a cerut un armistiţiu. Un acord de încetare a focului încheiat anul trecut a oprit operaţiunile militare majore în Gaza, dar cantitatea de ajutoare care ajunge în teritoriu continuă să fie cu mult sub minimul convenit de 600 de camioane pe zi.

"Ultimii trei ani de genocid comis de Israel în Gaza sunt îngrozitori. Este o nedreptate ca oamenilor să li se nege libertatea, siguranţa şi demnitatea. Niciun om nu ar trebui tratat ca şi cum viaţa lui ar conta mai puţin", a scris pilotul Ferrari pe Instagram.

Articolul continuă după reclamă

Israelul neagă cu tărie acuzaţiile de genocid şi afirmă că operaţiunea sa militară din Gaza vizează militanţii Hamas.

Hamilton a povestit că a văzut camioane cu alimente aliniate şi gata de plecare la graniţă, care erau reţinute în mod regulat sau se confruntau cu întârzieri majore.

"Am văzut ziduri care se întindeau pe mile întregi, construite pentru a-i ţine înăuntru. Stând acolo, în afara a ceea ce părea o închisoare în aer liber, nu mă puteam gândi decât la a intra pentru a ajuta", a spus el în postare. "La graniţa de la Rafah, am văzut camioane cu alimente aliniate şi gata de plecare, dar, de obicei, nu li se permite accesul sau se confruntă cu întârzieri majore. Primul şofer din rând cu care am vorbit aştepta deja de peste 12 ore. La centrul logistic din apropiere, am văzut munca asiduă a lucrătorilor umanitari, dar am văzut şi ce anume este respins din motive absurde. Saci de dormit, truse de prim ajutor, echipamente medicale, scaune cu rotile şi chiar mingi de fotbal pentru copii".

"Israelul trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile asumate în cadrul acordului de încetare a focului şi să permită accesul camioanelor cu ajutoare. Ştiu că foarte mulţi oameni simt aceeaşi neputinţă. Aceeaşi nevoie de a face ceva, în loc să rămână simpli spectatori. Nu există nicio scuză. Nu vreau ca noi să ne obişnuim cu suferinţa lor. Nu vreau ca noi să ne întoarcem privirea."

Hamilton, în vârstă de 41 de ani, este un susţinător al cauzelor umanitare. În 2021, el a fondat Mission 44, o organizaţie caritabilă care sprijină tinerii şi lucrează pentru a le îmbunătăţi accesul la educaţie şi la locuri de muncă.

"Cred că trebuie să ne asigurăm că depunem eforturi pentru eliberarea Congo-ului, a Sudanului, a Siriei şi a Palestinei", a declarat Hamilton luna trecută. "Cred că există multă pace la care sper să ajungem la un moment dat."

Marţi, la punctul de trecere a frontierei, Hamilton i-a salutat pe lucrătorii umanitari cu "Assalamu alaikum", o formulă de salut arabă foarte răspândită, care înseamnă "pacea fie cu voi". El a dat mâna şi a schimbat câteva cuvinte cu lucrătorii şi oficialii.