Pilotul olandez al echipei Red Bull, Max Verstappen, a câştigat Marele Premiu de la Las Vegas, a 21-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu de la Las Vegas. Este a patra victorie a olandezului în acest an - Profimedia

Pentru olandez, este a 75-a victorie în Formula 1 şi a patra în acest sezon. Verstappen a fost urmat de piloţii McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri. Italianul Kimi Antonelli (Mercedes), care deja şi-a asigurat titlul de campion mondial, a fost pe locul 4. Locul 5 i-a revenit lui Pierre Gasly (Alpine), pe 6 a fost Franco Colapinto (Alpine), pe 7 Lewis Hamilton (Ferrari), iar pe 8 Carlos Sainz (Williams).

Keanu Reeves i-a condus pe piloţi spre podium

Locul 9 i-a revenit lui George Russell (Mercedes), iar pe 10 s-a clasat Charles Leclerc (Ferrari). A fost un Grand Prix absolut nebunesc, care a ţinut fanii cu sufletul la gură de la început până la sfârşit. Dar, în final, olandezul s-a dovedit a fi cel mai puternic. A 75-a victorie din carieră pentru Verstappen şi a treia la Las Vegas.

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Traseul atât de particular al circuitului din Las Vegas, cu două linii drepte lungi, combinat cu fenomenul de efect de aspiraţie mai pronunţat la monoposturile din sezonul 2026, a oferit un spectacol pe parcursul celor 50 de ture ale cursei, cu schimbări neîncetate de lider şi depăşiri nenumărate în pluton, care s-a menţinut mereu la o diferenţă de doar câteva secunde.

Piloţii de pe primele trei locuri au fost duşi la ceremonia de premiere cu o limuzină condusă de actorul Keanu Reeves.