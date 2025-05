Cercetătorii au descoperit o mutație care reduce nevoia de somn la jumătate. Oamenii, complet odihniţi cu doar 4 ore dormite

O mutaţie genetică rară permite unor oameni să se simtă complet odihniţi cu doar 4 ore de somn pe noapte, arată un studiu publicat pe 5 mai în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), citat de Live Science.