Imagini cu Donald Trump care pare să aibă ochii închişi în timpul unor declaraţii care se făceau în Biroul Oval săptămâna aceasta au circulat intens pe reţelele sociale în acest weekend, criticii preşedintelui profitând de ocazie pentru a pune sub semnul întrebării capacitatea lui Trump de a face faţă funcţiei.

Donald Trump pare să aţipească în timpul unui eveniment din Biroul Oval - X / The Washington Post

Trump a participat joi la un anunţ oficial de reducere a preţurilor la medicamentele populare pentru slăbit, vorbind din spatele biroului Resolute alături de alţi oficiali.

În anumite momente, Trump părea să aibă ochii închişi, iar în altele părea să se străduiască să îi ţină deschişi. La un moment dat, s-a frecat la ochi, relatează CNN.

Imaginile au stârnit critici rapide din partea inamicilor politici ai lui Trump. Biroul de presă al guvernatorului Californiei, democratul Gavin Newsom, unul dintre principalii adversari ai preşedintelui, a postat imaginile de la eveniment şi a scris: "SOMNOROSUL DON S-A ÎNTORS".

