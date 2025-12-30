La doar 11 ani, Eduard Ștefan, copilul-minune al matematicii românești, cucerește scena internațională și se numără printre finaliștii campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025. Multiplu campion, elev în clasa a V-a la Caracal, Eduard face parte acum într-un studiu inovator, derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care analizează modul în care funcționează mințile tinerilor cu potențial înalt.

Eduard Ștefan rezolvă probleme care pentru mulți par imposibile. Elev în clasa a V-a la Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu" din Caracal, el a cucerit New York-ul, obținând Premiul I și medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică "Copernicus", cu cel mai mare punctaj din categoria sa.

"Pasiunea pentru matematică mi-a descoperit-o învăţătoarea mea care a vazut că am un potenţial pentru matematică. Pasiunea aceasta am dezvoltat-o eu, în general lucrând singur. Mă atrage pentru că de fiecare dată pot să descopăr ceva nou, mă atrag problemele dificile şi mereu îmi pun mintea la contribuţie ca să le dezleg", a povestit Eduard Ștefan.

Performanțele sale l-au transformat într-un simbol al excelenței. Pentru Eduard, matematica reprezinta o provocare permanentă.

"Eu aş vrea să devin un om de ştiinţă, cunoscut pentru infromaţiile pe care le dă, probleme care par nerezolvabile", a spus Eduard.

Pentru părinți, succesul lui Eduard aduce atât mândrie, cât și emoții, dar mai ales dorința de a-l sprijini în dezvoltarea sa.

"Trebuie să găsim întotdeauna modalităţi prin care să îi hrănim această curiozitate. De multe ori pune întrebări destul de grele şi trebuie să mă documentez ca mai apoi să îi răspund. Este şi greu şi frumos. Consider că este o oportunitate foarte valoaroasă să înţelegem cum gândeşte Edi, să aflăm punctele sale forte. Şi să ne ajute pentru a-l dezvolta, să ştim ce avem de făcut", a spus Anca Ştefan, mama lui Eduard.

"Mai mult eu am avut cele mai mari emoţii. El când a ieşit de la examen mi-a zis că i s-a părut uşor şi a facut tot. Foarte mândru, şi eu, şi soţia, şi fratele lui suntem foarte mândrii de el. Şi să sperăm că aşa o să o ţină în continuare. Noi îl susţinem cu tot ce putem", a mărturisit Valentin Ştefan, tatăl lui Eduard.

Acum, povestea lui Eduard intră într-o etapă nouă. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat studiul "Tiparul Neurocognitiv al Excelenței Românești", realizat în parteneriat cu BrainMap Neuroscience.

"În acest moment vedem activitatea electrică a creierului, pe toate cele 47 de arii din creier. Putem vedea dacă există prea mult impuls nervos sau prea puţin. Putem vedea anumitr disfuncţii ale creierului, fiecare arie se ocupă cu câte o funcţie. Dacă aria este afectată şi funcţia poate fi deficitară", a declarat Adela Bălaşa, Tehnician Neurofeedback.

Această cercetare inovatoare, realizată în premieră în Europa Centrală și de Est, va ajuta profesorii și specialiștii să înțeleagă cum se construiește excelența și cum poate fi susținută pe termen lung. România devine astfel una dintre puținele țări care privesc excelența nu doar ca rezultat, ci ca proces pe care mintea unui copil genial precum Eduard Ștefan îl poate face vizibil.

