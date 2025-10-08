Un refugiat palestinian a câştigat Premiul Nobel pentru Chimie. Impresionanta poveste a lui Omar Yaghi

Născut în Iordania într-o familie modestă de refugiaţi palestinieni, Omar Yaghi, recompensat cu premiul Nobel pentru Chimie pe anul 2025, a declarat miercuri că doreşte să omagieze "puterea" ştiinţei de a reduce inegalităţile.

Omar Yaghi a fost premiat, alături de japonezul Susumu Kitagawa şi de Richard Robson, născut în Regatul Unit, pentru dezvoltarea unor noi structuri moleculare capabile să reţină gazele, relatează AFP, citat de Agerpres. "Am crescut într-o casă foarte modestă, să ştiţi, eram aproximativ 10 persoane într-o cameră mică, pe care o împărţeam cu animalele de fermă pe care le creşteam", a povestit Omar Yaghi pentru Fundaţia Nobel.

Familia sa nu dispunea pe atunci de electricitate şi de apă curentă. Mama lui nu ştia să citească, nici să scrie. Omar Yaghi s-a născut în 1965 şi a crescut la Amman, în Iordania, înainte să se mute în Statele Unite la vârsta de 15 ani, la sfaturile tatălui său sever. Avea vârsta de 10 ani când a descoperit, pentru prima dată, chimia. Se strecura pe atunci în biblioteca şcolii sale, care era în mod obişnuit încuiată, şi alegea o carte la întâmplare de pe un raft. Deschizând-o, privirea i-a fost atrasă de câteva imagini de neînţeles, dar fascinante: aceea a fost prima sa întâlnire cu structurile moleculare.

"Este un parcurs impresionant, iar ştiinţa vă permite să îl realizaţi. Vreau să spun că ştiinţa este cea mai mare forţă" pusă în slujba egalităţii de şanse, a declarat el. "Oameni inteligenţi, talentaţi şi competenţi există peste tot. Ar trebui cu adevărat să ne concentrăm asupra eliberării potenţialului lor, oferindu-le oportunităţi", a insistat noul laureat al premiului Nobel pentru chimie.

Echipa sa de cercetare a reuşit să extragă apă din aerul deşertic din Arizona, statul american unde a studiat. "Am început la Universitatea de Stat Arizona cariera mea independentă, iar visul meu era să public cel puţin un articol care să primească 100 de citări. Astăzi, studenţii mei spun că grupul nostru a strâns peste 250.000 de citări", a declarat el, bucuros.

"Frumuseţea chimiei constă în faptul că, dacă înveţi să controlezi materia la nivel atomic şi molecular, potenţialul este enorm, iar noi am deschis o mină de aur în acest fel, iar domeniul s-a dezvoltat", a adăugat Omar Yaghi.

Cercetările realizate de cei trei laureaţi ai premiului Nobel pentru chimie pe anul 2025 au dus la dezvoltarea a zeci de mii de noi reţele moleculare diferite, capabile să capteze dioxidul de carbon, să stocheze gaze şi chiar să separe PFAS-urile - acele produse chimice sintetice, care au nevoie de extrem de mult timp pentru a se descompune şi care pot afecta sănătatea - de apă.

