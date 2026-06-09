La Conferința Mondială a Dezvoltatorilor (WWDC) de luni, Apple a anunțat o serie de noi tehnologii, inclusiv Siri AI, Apple Intelligence actualizată, noi controale parentale și multe altele. Acesta este ultimul WWDC pentru Tim Cook în calitate de CEO, deoarece acesta se va retrage în septembrie și va fi succedat de John Ternus, fostul vicepreședinte senior al departamentului de inginerie hardware. "A fost o onoare de neuitat", a spus Cook la finalul prezentării WWDC.

Apple intră în competiţia pentru Inteligenţă Artificială şi anunţă Siri AI - Youtube/Apple

Siri AI

Cel mai mare anunț de software la WWDC a venit sub forma Siri AI - o nouă aplicație care va răspunde la întrebări, va oferi instrumente de scriere și va putea căuta informații și fotografii pe dispozitive, potrivit Apple.

"Suntem încântați să prezentăm Siri AI, un asistent conversațional mult mai capabil, conceput pentru a ajuta utilizatorii să găsească informații și să realizeze lucruri pe parcursul zilei", a declarat Craig Federighi, actualul vicepreședinte senior al departamentului de inginerie software al Apple.

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Siri AI va fi disponibil pentru testarea dezvoltatorilor începând de astăzi și ca versiune beta pentru utilizatorii publici mai târziu în acest an, potrivit Apple.

Noul Siri bazat pe inteligență artificială este controversat în parte pentru că Apple a promis cam aceleași schimbări acum doi ani, la același eveniment din 2024. Dar, în anul următor, a devenit clar că Apple a promis prea mult sau cel puțin a subestimat cât timp va dura acest lucru și, în cele din urmă, a declarat că noua versiune de Siri a fost amânată.

Acum, însă, a sosit, împreună cu declarații importante din partea Apple despre fundamentele acelor funcții. Apple a regândit complet Siri, astfel încât să utilizeze intens modele noi - inclusiv cele licențiate de Google - care nu numai că vor face în sfârșit disponibile aceste funcții, dar vor oferi și o bază pentru adăugarea de noi instrumente bazate pe inteligență artificială în viitor, a spus compania.

Dar anunțul a fost, de asemenea, o reamintire a presiunii la care se află Apple din partea criticilor și, în special, din partea autorităților de reglementare. De îndată ce Apple a anunțat noul Siri - cunoscut sub numele de "Siri AI" - a mai spus că acesta nu va fi disponibil în Europa și China din cauza problemelor continue cu autoritățile de reglementare.

Apple Intelligence

Apple a anunțat, de asemenea, o versiune actualizată a software-ului său Apple Intelligence, care va alimenta Siri AI.

Pe lângă alimentarea Siri AI, Apple Intelligence va permite utilizatorilor să își editeze fotografiile cu AI, să organizeze automat filele în Safari, să monitorizeze site-urile web pentru actualizări și să modifice orice parole slabe sau compromise, conform Apple.

Apple Intelligence va permite, de asemenea, utilizatorilor Apple să creeze extensii Safari personalizate, pur și simplu descriind ceea ce doresc - și imagini fotorealiste în aplicația Image Playground, conform prezentării WWDC.

Control parental consolidat

Gigantul tehnologic a anunțat, de asemenea, luni, noi funcționalități pentru conturile copiilor, care vor permite părinților să mențină un control mai strict asupra dispozitivelor copiilor lor.

Părinții vor putea bloca aplicațiile și site-urile web mai ușor și vor putea interveni automat dacă pe conturile Apple pentru adolescenți este distribuit conținut neadecvat sau violent, potrivit companiei.

"Astăzi, introducem actualizări majore pentru a ajuta familiile să stabilească cu atenție protecții bazate pe vârstă și să dezvolte obiceiuri digitale sănătoase", a declarat Sumbul Desai, M.D., vicepreședinte Apple pentru sănătate și fitness.

Conturile pentru copii vor fi instalate automat pentru copiii sub 13 ani și vor fi disponibile pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani, conform Apple.