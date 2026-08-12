Noaptea nu s-a încheiat cu tragedia din Braşov. A continuat, din păcate, cu accidentul înfiorător din Dâmboviţa, unde cinci oameni au pierit. Şoferul, pasagerul său, dar şi o familie, care mergea pe marginea drumului. Pe scurt, toţi cei implicaţi în accident. Tânărul care a provocat totul nu avea permis de conducere.

Pe acest drum naţional din Corbii Mari s-a întâmplat accidentul. În mijlocul nopţii, într-o zonă neiluminată. La volan era un tânăr de 20 de ani. Nu avea permis de conducere. Dar asta nu l-a oprit din a face o depăşire periculoasă. Şi nici pasagerul din dreapta. Iar, de aici, într-o clipă, totul s-a transformat într-o tragedie în lanţ.

"Şoferul a intrat în depăşire şi am înţeles că i-a luat pe toţi din plin", spune un tânăr.

"A pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens, unde a lovit trei persoane care se deplasau pe acostamentul părţii carosabile", a declarat Viorel Polexe - IPJ Dâmboviţa.

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A semănat moarte

Cei trei pietoni au fost loviţi din spate. Cu toţii au murit pe loc. Erau doi soţi, ambii de 25 de ani, şi tatăl tinerei, în vârstă de 49 de ani.

"Erau pe bicicletă, pe jos, ceilalţi în maşină. Mai multe de atât nu ştiu. Erau vecinii noştri. 20 şi ceva avea şi mama care a decedat. Are şi un bebeluş de 2 luni acasă", spune o femeie.

Maşina este complet distrusă. După impact, autoturismul s-a răsturnat direct în şanţ iar pe scaunul din dreapta se afla un alt tânăr de 24 de ani care şi-a pierdut viaţa pe loc. Nici şoferul, nici pasagerul din maşină nu purtau centura de siguranţă. În urma impactului, amândoi au fost aruncaţi din autoturism. Câteva minute mai târziu, era declarat şi ultimul deces.

După accident, şoferul de 20 de ani a fost găsit în viaţă dar în stare foarte gravă. Ulterior, în drumul spre spitalul Universitar, în ciuda eforturilor medicilor, tânărul s-a stins din viaţă chiar în ambulanţă.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi urmează să pună cap la cap tot ce s-a întâmplat în accidentul teribil.