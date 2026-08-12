În ciuda bilanțului cutremurător din Columbia, există încă speranță. În ultimele ore, mai mulți supraviețuitori au fost scoși de sub dărâmături. Pagubele sunt însă uriașe, de aproape un miliard de dolari. Orașele devastate de cel mai puternic seism din ultimii 25 de ani vor avea nevoie de sprijin internațional pentru reconstrucție. Primele ajutoare umanitare au plecat deja din Peru. Cel mai recent bilanț este dramatic: 254 de oameni au murit, mii sunt dați dispăruți, iar peste 600 de persoane au fost rănite.

În mijlocul dezastrului, există și o fărâmă de speranță. Echipele de urgență din Columbia au scos în viață o victimă dintr-o clădire prăbușită în Cali, în aplauzele mulțimii de voluntari veniți să ajute la găsirea supraviețuitorilor.

Tot în Cali, imaginile surprind un pompier care strecoară o sticlă de apă prin bucățile de moloz unei supraviețuitoare înainte să o scoată de sub dărâmături.

Salvatorii au avut și ajutoare.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un bebeluș a fost scos în viață de sub dărâmături după ore întregi de săpat.

Iar mulțimile au izbucnit în urale după ce echipele de salvare au scos un pisoi dintr-o clădire prăbușită în Pereira.

Mulți oameni au murit în timp ce își căutau salvarea, zdrobiți de clădirile rupte de seism. Cei mai norocoși au izbutit să scape, însă au privit deznădăjduiți cum locuințele lor se fac bucăți.

Shakira, mesaj pentru victimele cutremurului din Columbia

Shakira, diva columbiană care se mândrește cu originea ei, a transmis un mesaj de condoleanțe pentru toate familiile care suferă.

"Inima mea este alături de toți cei care trec prin momente dureroase. Toată puterea și dragostea pentru patria mea! Să ne îmbrățișăm strâns!", a scris Shakira pe X.

Președintele Columbiei, care și-a început mandatul de patru zile, trebuie să facă față acum unei crize de proporții. Estimările arată că distrugerile se apropie de un miliard de dolari. Oficialul a vizitat orașul Pereira, devastat de cutremur, plimbându-se pe străzile mărginite de clădiri prăbușite pentru a evalua pagubele.

Mai multe țări au anunțat că vor trimite ajutoare, dar acestea vor ajunge greu pentru că șase aeroporturi au fost serios avariate. Peru a trimis deja 12 tone de ajutoare umanitare.