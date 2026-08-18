Google a cumpărat o bază de date de la o firmă în faliment cu 10 mil. dolari pentru a antrena sistemele AI

Google a achiziţionat o vastă colecţie de date de la compania aeriană americană low-cost Spirit Airlines, aflată în faliment, contra unei sume de 10 milioane de dolari în scopul antrenării sistemelor sale de inteligenţă artificială (AI), potrivit unor documente depuse în cadrul procedurii de faliment a companiei, informează DPA.

Pachetul, achiziţionat în cadrul unei licitaţii, include circa 100 de milioane de emailuri şi 500 de milioane de conversaţii pe platforma de mesagerie Teams a Microsoft, precum şi software şi date privind preţurile.

Potrivit Google, toate informaţiile referitoare la date personale vor fi îndepărtate de o terţă parte înainte ca baza de date să fie predată. Setul de date ''ar putea fi util pentru îmbunătăţirea produselor noastre şi a modelelor AI'', a spus Google într-o declaraţie citată luni de publicaţii din Statele Unite, printre care şi Axios.

Achiziţia are loc în contextul în care companii din domeniul AI încearcă să obţină datele interne ale altor firme, inclusiv de la start-up-uri falimentare, pentru a-şi antrena astfel sistemele AI. Astfel de date ar ajuta modelele AI să simuleze procese operaţionale din lumea reală de business.

Articolul continuă după reclamă

Compania din domeniul AI Mercor a fost ofertantul care a pierdut licitaţia pentru data de baze Spirit după ce a oferit doar 7,5 milioane de dolari, potrivit documentelor din procedura de faliment.

Spirit Airlines şi-a încetat activitatea la începutul lunii mai după ce, în august 2025, a solicitat intrarea în faliment pentru a doua oară în mai puţin de un an.