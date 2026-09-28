Bill Gates cere reguli stricte pentru AI. Speră să îl convingă pe Trump că riscurile sunt reale

Inteligența artificială trebuie să fie supravegheată prin reguli clare, nu doar prin autoreglementarea companiilor, avertizează Bill Gates. Cofondatorul Microsoft cere Congresului american să adopte legislație pentru siguranța sistemelor AI, în contextul în care temerile privind riscurile acestei tehnologii se intensifică. Gates spune că pericolele sunt reale și că sunt necesare mecanisme obligatorii de protecție și monitorizare.

"Este nevoie ca forţele de ordine şi politicienii să intre în discuţia despre cum ar trebui să arate măsurile de protecţie şi monitorizarea. Iar acest lucru trebuie să fie obligatoriu", a declarat Bill Gates într-un interviu difuzat duminică de NBC, potrivit News.ro.

El a adăugat că ”nimeni nu crede că autoreglementarea este suficientă”.

Apelurile pentru intervenţia autorităţilor federale s-au intensificat după ce OpenAI a anunţat în iulie că, în timpul unui test de securitate, un agent AI autonom a scăpat de sub control şi a atacat informatic o altă companie. Directorii Anthropic, OpenAI, Google DeepMind, Microsoft şi xAI au cerut, de asemenea, încetinirea dezvoltării sistemelor AI tot mai performante.

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Preşedintele Donald Trump şi alţi adversari ai unor reglementări suplimentare susţin însă că restricţiile guvernamentale ar putea avantaja China în competiţia pentru AI. Trump a calificat public apelurile pentru noi legi drept o ”farsă”. Gates a respins această poziţie, afirmând că măsurile de siguranţă nu ar afecta dramatic industria şi că riscurile sunt reale.

Gates a declarat că doreşte să se întâlnească cu Trump pentru a discuta despre inteligenţa artificială.

"Sper că, având în vedere munca mea de o viaţă în acest domeniu, faptul că spun cât de unică şi diferită este această tehnologie şi cât de îngrijorat sunt va conta alături de ceea ce aude de la alte persoane", a spus el.

Printre soluţiile discutate de politicienii americani se află şi introducerea unui ”buton de oprire” care ar permite autorităţilor federale să oprească modelele AI. Gates a spus că nu se opune unei asemenea măsuri, dar consideră că aceasta nu ar fi suficientă fără alte mecanisme de protecţie.

SUA şi China au convenit, de asemenea, să lanseze un dialog privind inteligenţa artificială după recenta vizită la Washington a preşedintelui chinez Xi Jinping. Cele două ţări discută inclusiv riscurile AI şi protocoale de comunicare în cazul unor incidente de siguranţă.