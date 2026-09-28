Noua escrocherie de pe Google Maps. Cum poți pierde bani fără să-ți dai seama când cauți un număr de telefon

Nu trece nicio zi fără ca datele și conturile noastre să fie ținta unui atac cibernetic. O nouă metodă folosită de hackeri îi poate păcăli chiar și pe cei care sunt, de obicei, foarte atenți. De această dată, escrocii se folosesc de fotografii de pe Google Maps și de inteligența artificială.

Răspândirea instrumentelor de inteligență artificială și ușurința cu care pot fi create astfel de atacuri ne-au adus într-o perioadă în care amenințările online sunt mai greu de identificat ca oricând. Pe lângă pericolele cunoscute, precum virușii și mesajele de tip phishing, trebuie să fim atenți și la conținutul generat cu ajutorul AI. Iar unele dintre aceste materiale pot fi folosite în escrocherii.

Escrocherii online cu Google Maps

Un astfel de caz a fost descoperit recent de Sam Sarsten și Naomi Stevens, specialiști americani în SEO. Aceștia au găsit mai multe exemple de fotografii generate cu AI și încărcate de utilizatori anonimi pe Google Maps.

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Pe Google Maps, utilizatorii pot evalua diverse afaceri și localuri și pot încărca propriile fotografii cu acestea. Hackerii profită de vizibilitatea acestor imagini atunci când cineva accesează pagina unui business. Ei generează fotografii care par reale și le asociază cu anumite locații.

Problema este că în unele imagini apar și numere de telefon, prezentate astfel încât să pară că fotografia a fost făcută și încărcată chiar de proprietarul afacerii. De exemplu, un utilizator care caută un număr de contact poate vedea o fotografie în care proprietarul pare să pozeze lângă o mașină pe care apare așa-zisul numărul de telefon personal. Fără să mai verifice informația, acesta poate suna direct la numărul respectiv.

Schema pusă la cale de hackeri, folosind numere de telefon

Pericolul nu este doar că numărul nu aparține afacerii respective. În unele cazuri, poate fi vorba despre un număr cu suprataxă, iar apelul îl poate costa scump pe utilizator, scrie presa din Polonia.

Și amploarea escrocheriei este mai mare decât ar părea. Același număr fals a fost identificat pe peste 150 de fotografii ale unor firme diferite de pe Google Maps, răspândite în mai multe zone din Statele Unite.

Astfel de încercări de a redirecționa utilizatorii către numere suspecte ar putea fi mult mai numeroase. Până acum, nu au fost semnalate cazuri similare în România, însă folosirea tot mai frecventă a inteligenței artificiale pentru escrocherii online ar putea face ca astfel de metode să ajungă și aici.