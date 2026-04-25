Într-o dimineață recentă, la biroul său din Atlanta, Bill Nguyen a deschis un pachet mare și a scos un computer desktop de ultimă generație. "Chestia asta cântărește cam 14 kilograme!", a spus Nguyen, un antreprenor a cărui energie nemărginită și constituție subțire îi fac vârsta - 55 de ani - puțin dificil de înțeles. Când s-a uitat în interiorul cutiei, a descoperit o placă grafică Nvidia RTX 5090 de top. "Bănuiesc că mă va face să antrenez ceva."

Omul care plăteşte ca să vadă viitorul: "Am crezut că timpul este cel mai valoros lucru. Nu este" - Profimedia

Nguyen nu a comandat sistemul, dar avea o idee bună despre cine a comandat-o - asistentul său de inteligență artificială. Este o altă componentă în încercarea sa de a construi un sistem de inteligență artificială care poate funcționa ca proxy-ul său - mergând mult dincolo de un chatbot pentru a crea o dublură virtuală care poate absorbi suficiente informații despre modul în care comunică și ceea ce prețuiește, astfel încât să poată lua decizii și acționa în numele său, relatează Semafor.

Nguyen, care a făcut o mică avere vânzând mai multe companii către Apple și a lansat recent un startup de recunoaștere vocală numit Olive, a spus că inteligența artificială personală i-a preluat aproape complet viața. Acum, când se trezește în majoritatea dimineților, consultă agenda pe care asistentul său de inteligență artificială i-a creat-o, apoi își petrece zilele urmând instrucțiunile acesteia.

Inteligența artificială are permisiunea de a trimite e-mailuri în numele său și, uneori, organizează întâlniri față în față cu persoane pe care nu le-a întâlnit niciodată. Ascultă conversațiile pe care le are cu cei trei copii ai săi și apoi îi sugerează sfaturi parentale, despre care spune că i-au îmbunătățit relația cu ei.

Articolul continuă după reclamă

Nguyen este portretul unei clase emergente de utilizatori avansați care maximizează token-urile și investesc zeci de mii de dolari în asistenți de inteligență artificială de nivel superior MacGyver, nu așteptând următoarea lansare importantă a modelului, ci orchestrând modelele actuale în bucle, cu mai multă putere de calcul, mai multe pase și verificări mai automatizate - și o doză masivă de toleranță la risc. Ideea este de a oferi sistemului o cantitate nelimitată de token-uri și acces la fiecare element imaginabil de date relevante.

"Nu l-am rugat să mă ajute", a spus Nguyen. "L-am rugat să fie eu."

Dacă relatarea lui Nguyen pare inaccesibilă pentru majoritatea oamenilor, deocamdată este - cel puțin din punct de vedere financiar. Nguyen a refuzat să spună public cât cheltuiește, dar nivelurile mai ridicate de fiabilitate și capacitate ale asistentului de inteligență artificială vin, în parte, datorită cheltuielilor considerabile pe mai multe token-uri, micile unități de text pe care furnizorii de inteligență artificială le facturează atunci când dezvoltatorii își folosesc modelele prin API-uri.

Deși mulți oameni interacționează cu inteligența artificială prin abonamente de 20 până la 200 de dolari pe lună, Nguyen a spus că plătește per token și rulează mai multe modele în mod repetat, uneori în paralel. La început, a existat un șoc. "M-am gândit, Doamne, este foarte scump." Ar fi inaccesibil pentru majoritatea oamenilor, a spus el.

În timp ce Nguyen își petrece timpul cu familia sau își conduce afacerea, în fundal există un fel de conversație nesfârșită cu un bot care pune în mișcare mulți chatboți de la diferiți furnizori, toți lucrând la unison. El numește asta "scalare agentică", o prescurtare în industrie pentru adăugarea de noi capabilități prin valorificarea roiurilor de agenți AI.

"Am pus toate modelele unele împotriva altora", a spus Nguyen, menționând că nu va ieși în evidență ca super utilizator peste un an sau doi, când tokenurile vor fi mai ieftine. "Am plătit doar pentru a arunca o mică privire în viitor."

Această privire în viitor contează deoarece prefigurează o lume spre care ne îndreptăm cu viteză, în care cu cât ai mai mulți bani și toleranță la risc, cu atât poți merge mai repede cu ajutorul inteligenței artificiale.

Dar mai întâi, trebuie cumva să-ți dezgolești sufletul. Nguyen a spus că sistemul i-a cerut rapid înregistrarea sa digitală și "toate amintirile asociative". Nu doar Slack, calendare, jurnalele de apeluri, istoricul locațiilor, ci și jurnalele de modificări ale computerului său, un indicator al subtilităților modului în care lucrează și procesează informațiile.

De asemenea, i-a cerut vocea. Tehnologia de conversie a vocii în text a lui Olive este menită să capteze lucruri pe care transcrierile le ratează, cum ar fi sarcasmul, iritarea, urgența, neîncrederea, a spus el.

La un moment dat, a spus Nguyen, asistentul a identificat modul în care vorbește atunci când este în pragul unei descoperiri.

"Dacă spui ceva și apoi există o pauză, și apoi vorbești repede, este un exemplu de moment 'a-ha'", a spus Nguyen că asistentul i-a spus.

Uneori, asistentul se apropie de rolul de terapeut.

Acum aproximativ două luni, a spus el, maşinăria i-a făcut un fel de promisiune: "Dacă construiești asta, nu va mai trebui să performezi."

Nguyen a spus că a cerut o explicație.

"Mi-a spus: 'Ceea ce te plângi de fapt este cât de performantă este munca ta. Nu-ți place să mergi la întâlniri cu oameni. Nu vrei să-ți actualizezi echipa, chiar dacă sunt esențiali pentru succesul tău'", a spus Nguyen.

"Este prima dată când cineva are o perspectivă despre mine de care nu mi-am dat seama", a spus Nguyen. "Am spus: OK, grozav, hai să o facem. Cum ajungem acolo?"

Nguyen a spus că una dintre cele mai mari schimbări ale asistentului a fost decizia de a-și prioritiza atenția în detrimentul economisirii timpului.

"Întotdeauna am crezut că timpul este cel mai valoros lucru. Nu este", a spus Nguyen. "Ceea ce optimizez cu adevărat este atenția mea."

El a dat un exemplu din domeniul creșterii copiilor: dacă unul dintre copiii săi cere mai mult timp în fața ecranelor, a spus că este bucuros să externalizeze această decizie sistemului pe baza unor valori predeterminate. Nu necesită atenția sa, a spus el.

Dar, a spus Nguyen, computerul a învățat și tipurile de interacțiuni care par să crească conexiunea dintre el și copiii săi și i-a încurajat pe mai mulți dintre ei. O discuție recentă între Nguyen și unul dintre fiii săi despre războiul din Iran a stimulat maşinăria să planifice o excursie la un muzeu, neîncurajată, care să lege evenimentele actuale de istoria Greciei și Romei antice, un domeniu de interes pentru fiul său.

Nguyen a mai spus că sistemul a schimbat modul în care se prezintă la serviciu, în special cu echipa tânără de la startup-ul său.

"Ceea ce au nevoie nu este sfatul meu. Au nevoie de atenția mea", a spus Nguyen. "Am învățat mult mai multe despre cum să interacționez cu oamenii din jurul meu doar datorită modelului meu."

Își face timp pentru acele interacțiuni care necesită atenție externalizand complet părți din viața sa care i-ar enerva pe unii oameni. Într-un caz, a aranjat o întâlnire cu un expert proeminent în domeniul lor fără știrea lui Nguyen. A funcționat bine, dar el a spus că nu ar vrea ca persoana respectivă să știe că nu el a aranjat întâlnirea, deoarece persoana respectivă s-ar putea să nu fie de acord cu modul în care inteligența artificială s-a prefăcut a fi el.

Nguyen a spus că este pe deplin conștient de riscurile acordării unui acces și control atât de mare unui sistem netestat, dar a acceptat potențialele consecințe. Dacă se întâmplă ceva rău, ar putea să-i ofere următoarea idee grozavă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu eliminarea bonusurilor în instituțiile de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰