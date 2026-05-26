În viitor, ați putea avea de plătit o altă factură de utilități: inteligența artificială. Acest lucru este valabil pentru Sam Altman, care spune că IA va fi în cele din urmă cumpărată și vândută ca o utilitate de bază, precum electricitatea și apa, contorizată în funcție de consum.

OpenAI vede un viitor în care Inteligența Artificială va deveni o utilitate publică, la fel ca apa și curentul - Profimedia

Vorbind la Summitul BlackRock Infrastructure din Washington, DC, CEO-ul OpenAI a declarat că firmele de tehnologie precum el construiesc spre un viitor în care inteligența este livrată la cerere.

"Fundamental, afacerea noastră și cred că afacerea oricărui alt furnizor de modele va arăta ca vânzarea de token-uri", a spus Altman, referindu-se la unitățile pe care sistemele de IA le folosesc pentru a procesa și a stabili prețul datelor de intrare și ieșire, conform Business Insider.

"Vedem un viitor în care inteligența este o utilitate precum electricitatea sau apa, iar oamenii o cumpără de la noi pe un contor și o folosesc pentru orice vor să o folosească", a adăugat el.

Articolul continuă după reclamă

În această lume, capacitatea de calcul determină cine are acces - iar cererea de IA este în continuă creștere, a spus Altman. Capacitatea de calcul este puterea de procesare necesară pentru a antrena și rula modele de IA, determinată de infrastructură precum cipuri și centre de date.

Dacă OpenAI nu construiește suficientă capacitate de calcul pentru a satisface cererea, a spus Altman, fie "nu o poate vinde, fie prețul devine foarte mare". Acest lucru ar împinge accesul la IA către cei bogați sau ar obliga guvernele să decidă cum ar trebui distribuită capacitatea de calcul limitată, a spus el.

Marile companii de tehnologie urmează să cheltuiască sute de miliarde de dolari anul acesta pe resurse de calcul pentru a satisface cererea tot mai mare de inteligență artificială.

În discursul său principal de la CES 2026 din ianuarie, CEO-ul AMD, Lisa Su, a declarat că lumea va avea nevoie de peste "10 yottaflops" de resurse de calcul - o scară de 10.000 de ori mai mare decât capacitatea globală de inteligență artificială din 2022 - în următorii cinci ani pentru a ține pasul cu creșterea.

Alimentarea acestei expansiuni este o provocare semnificativă în ceea ce privește infrastructura.

Centrele de date bazate pe inteligență artificială pot consuma la fel de multă energie electrică precum orașele mici, iar presiunea asupra rețelelor electrice - împreună cu deficitul de transformatoare și autorizațiile lente pentru liniile de transmisie - ar putea deveni un blocaj.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰