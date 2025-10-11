Antena Meniu Search
Ţara noastră va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. Acesta va oferi supercomputere, expertiză tehnică şi sprijin pentru startup-uri şi companii pentru a accelera cercetarea şi inovarea în Inteligenţa Artificială.

Noul centru va fi coordonat de Universitatea Politehnica din Bucureşti şi de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică. Uniunea Europeană ar putea asigura aproape trei sferturi din investiţia evaluată la 60 de milioane de euro.

"România intră în reţeaua europeană de AI Factories, un pas important pentru viitorul nostru digital. Treptat, trecem de la ambiţie la infrastructură. Uniunea Europeană tocmai a anunţat extinderea reţelei de centre dedicate inteligenţei artificiale, iar România va găzdui una dintre aceste AI Factories", a scris, sâmbătă, pe Facebook, ministrul Economiei, Radu Miruţă.

Acesta explică că aceste centre oferă supercomputere, expertiză tehnică şi sprijin pentru startup-uri şi companii, accelerând cercetarea şi inovarea în AI. "România va avea acces la infrastructură de top şi la parteneriate europene, transformând ideile inovatoare în produse concrete. România are şansa să fie nu doar utilizator, ci creator de tehnologie de vârf. Pas cu pas, construim viitorul digital al ţării noastre", a mai declarat ministrul.

Miruţă explică faptul că această iniţiativă completează demersurile pentru Black Sea AI Gigafactory – proiectul prin care România îşi propune să devină unul dintre polii majori de calcul AI din Europa.

"Sunt preocupat ca România să nu fie doar spectator, ci să profite de toate oportunităţile oferite de digitalizare şi AI. Pas cu pas, construim un mediu economic mai competitiv şi sustenabil, bazat pe tehnologie şi inovaţie", a mai declarat Radu Miruţă.

