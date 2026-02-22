Criza de personal din turism şi concurenţa dură obligă administratorii hotelurilor să inoveze. Pe litoral a apărut Nya, prima influenceriţă creată de inteligenţa artificială. Rolul ei este să promoveze hoteluri şi staţiuni fără să înlocuiască, însă, zâmbetele recepţionerelor.

"Rolul meu este să fiu legătura voastră permanentă cu marea chiar și acum, în plină iarnă". Asta le spune asistenta AI turiştilor de pe litoral.

Nya este un avatar creat de inteligența artificială, asemenea artistei virtuale Lolita, specializată, însă, în turism.

Reporter: De ce ar trebui să vină turiştii în vacanţă la mare?

"Este vorba de energia de aici pe care nu o găsești nicăieri altundeva. Vii pentru vibe-ul de party, dar rămâi pentru răsăritul de pe plajă care te face să-ți încarci bateriile cu bună dispoziție.", spune Nya, influencerul AI.

Reporter:Ce pot face turiştii în timpul vacanței?

Nya: Constanța are foarte multe de oferit. Poți să faci sport pe apă dacă ai chef de acțiune sau să mergi la o degustare la cramele de pe lângă oraș. Sunt și tururi organizate dacă nu vrei să te complici, dar ideea e că ai ce face.

Administratorii de hoteluri încep să apeleze la avatar în locul unui creator de conţinut pentru a reduce costurile.

"O să aibă acces la toate informațiile despre hotel, deci poate fi întrebată absolut orice ține de camere, de prețuri, de activitățile care se întâmplă în Constanța.", spune Ramona Roman, creator digital.

"Avantajele sunt majore pentru că un astfel de avatar lucrează 24 de ore din 24, răspunde la orice oră, creează postări pe TikTok, pe Instagram, poate să vorbească pe limbajul pe care îl dorește compania.", adaugă Cristian Bărhălescu, preşedinte ANAT Sud Est.

Hotelierii le transmit, însă, angajaţilor, că nu au motive să se teamă.

"Nu o să renunțăm la anumite persoane pentru că ospitalitatea până la urmă înseamnă recepționer, înseamnă ospătar la restaurant, dar ne poate ajuta să comunicăm mult mai repede cu clienții, să le dăm răspunsurile pe care le vor chiar dacă nu suntem în fața lor.", spune Răzvan Dobre, hotelier.

"Există o tendință în ultima perioadă să folosim AI, dar să nu declarăm că e AI, adică să încerce să ne păcălească cu această tehnologie. Deci cât timp este folosită transparența, cât timp este o unealtă, este predictibilă, ne ajută să facem un marketing cu niște costuri controlate, nu trebuie să depinzi de tot felul de influenceri și ai un mesaj rapid și prompt, ai ceva de anunțat azi, ai pus și anunți.", spune Cătălin Anghel, expert IT.

Salariile din HoReCa au ajuns printre cele mai mici din economie. În noiembrie anul trecut, salariul mediu net era 5.600 de lei, pe când în turism era 3.400 de lei.

