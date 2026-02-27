Actorul Bobby J. Brown, star din "The Wire", a murit la 62 de ani după ce a fost prins într-un incendiu

Tragedie în lumea vedetelor. Actorul Bobby J. Brown, cunoscut din rolul ofițerului Bobby Brown în serialul de succes HBO „The Wire”, a murit după ce a fost prins într-un incendiu într-un hambar, anunță TMZ.

Fiica lui Brown a declarat că tatăl ei a murit marți din cauza inhalării de fum, așa că se crede că nu a suferit arsurile grave în urma incendiului. Biroul medicului legist șef din Maryland a transmis că actorul a murit din cauza unei „leziuni termice difuze și a inhalării de fum”. Moartea a fost considerată accidentală.

A încercat să pornească o mașină

Incendiul a izbucnit după ce Brown a intrat în hambar pentru a porni un vehicul. Puțin mai târziu, actorul a chemat un membru al familiei cu un stingător de incendiu, dar până când acesta a ajuns, hambarul era deja cuprins de flăcări. Soția sa a suferit arsuri grave încercând să-l salveze.

Pe lângă „The Wire”, Brown a avut roluri importante și în „Law & Order: SVU” și „We Own This City”.

„Sunt supărat și întristat. A fost un actor și o persoană atât de bună. Era total dedicat meseriei actoricești și a fost o plăcere să lucrez cu el”, a declarat agentul său, Albert Bramante.

Bobby J. Brown avea 62 de ani.

