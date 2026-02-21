Chat GPT bate orice record. Aplicaţia de inteligenţă artificială a fost cea mai descărcată în Europa anul trecut. Surpriza vine însă de la gigantul TikTok, care nu mai este în top 3. Specialiştii în inteligenţă artificală trag un semnal de alarmă: inteligenţa artificială nu este programată să devină cel mai bun prieten al nostru.

Europenii s-au îndrăgostit de inteligenţa artificială. Cel mai proaspăt clasament demonstrează popularitatea AI-ului.

ChatGPT e lider detașat la descărcări în UE, cu 64 de milioane de instalări. Surpriza vine de la Temu, aplicația chinezească, care sare pe locul 2 cu aproape 44 de milioane. Pe 3 e Threads de la Meta, cu peste 27 de milioane, un fel de "X" european, cu texte scurte și rapide. Abia pe locul 4 apare TikTok, urmat de CapCut, aplicaţie de editare foto video, și Google Gemini. Printre cele mai descărcate au fost Whatsapp, Vinted, dar şi aplicaţiile bancare sau cele ale marilor magazine.

Şi în România Chat GPT ne ocupă tot mai mult timp. Statisticile arată că am început să-l folosim tot mai mult în viaţa de zi cu zi.

"Românii sunt campioni mondiali şi interplanetari la 2 chestii: consumăm cel mai mult TikTok din lume şi consumăm cel mai mult Chat GPT din ce ştim, din Europa. Avem o lipsă de încredere incredibilă, iar cele două mega reţele sociale ne acoperă cumva gaura asta de stimă de sine", susţine Cristian China Birta, specialist în social media.

Reporter: Ce îl întrebi tu pe Chat GPT?

Utilizator: Ceva de sănătate, în general. Ce aş putea să mănânc ca să îmi dea energie, când aş putea să dorm ca să mă trezesc mai bine. Ce ar trebui să fac mâine.

"Am mulţi prieteni care îl folosesc pentru sfaturi în dragoste, sincer", a spus un utilizator.

Specialiştii atrag atenţia că inteligenţa artificială nu trebuie să devină confidentul nostru.

"O să vedem mulţi oameni, în special cei care sunt singuri, au diverse probleme, sunt deprimaţi, au chiar vulnerabilităţi trecătoare că se vor apropia emoţional de un algoritm, de Chat GPT şi asta poate să le facă foarte, foarte mult rău! Peste un an riscăm să avem mai puţine skilluri, să ştim să facem mai puţine lucruri", a declarat Tudor Galoş, specialist AI.

Anul trecut, 64% dintre cei care au folosit inteligenta artificială au fost tineri până în 24 de ani.

