Anton Djaliabov, vicepreședinte al consiliului de administrație al Gazprom Neft, a fost arestat vineri de autoritățile ruse, fiind acuzat că ar fi primit mită de peste 29 de milioane de ruble, sumă ce se ridică la aproape 380.000 de dolari, informează EFE, potrivit Agerpres.

"Agenţi ai Ministerului de Interne din Rusia l-au arestat pe vicepreşedintele consiliului de administraţie al Gazprom Neft, suspectat că a luat mită", a anunţat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Irina Volk.

Pe baza probelor existente, autorităţile ruse au deschis un dosar penal pentru luare de mită şi au formulat acuzaţii împotriva suspectului.

Acuzațiile formulate de anchetatori

"Anchetatorii cred că (Djaliabov) semna documente pentru proiecte neterminate pentru a garanta plata şi a proteja companiile subcontractate de amenzi pentru nerespectarea termenelor limită", au declarat surse din cadrul Ministerului de Interne rus, care cunosc cazul, pentru agenţia de ştiri TASS.

Potrivit anchetatorilor, dosarul penal include două cazuri de luare de mită în 2020 şi în 2021, când Djaliabov deţinea funcţia de director al filialei Gazprom Invest Nadim.

Autorităţile ruse au informat că, din mita primită, Djaliabov şi-a cumpărat un apartament de lux în staţiunea rusă Soci, de peste 360.000 de dolari, şi o barcă cu motor, evaluată la circa 20.000 de dolari.

Nu este primul scandal de corupție în Gazprom

Nu este prima dată când un director executiv al gigantului gazier rus este implicat într-un caz de corupţie: anul trecut, un fost director executiv al unei filiale regionale l-a mituit pe fostul guvernator al regiunii Tambov din Rusia, Maxim Iegorov.

După sancţiunile impuse Rusiei în urma războiului din Ucraina, Gazprom Neft, filiala petrolieră a grupului Gazprom, a avut performanţe financiare mai bune decât divizia de gaze a companiei.

