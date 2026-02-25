O reacție a miliardarului american Sam Altman a stârnit revoltă: Cum văd, de fapt, lumea giganții din tech

Miliardarul american Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a stârnit reacții aprinse după ce a comparat energia necesară pentru antrenarea unui model AI cu energia necesară pentru formarea unui om de-a lungul vieții. Giganții din tehnologie și-au pierdut legătura cu umanitatea dacă au ajuns să compare chatboţii cu a trăi o viaţă de om, a comentat The Atlantic.

Declarația controversată a fost făcută de creatorul lui ChatGPT vinerea trecută, în India, pe scena summitului privind impactul inteligenței artificiale. Întrebat de un reporter de la The Indian Express despre resursele naturale necesare pentru a antrena și a rula modelele de inteligență artificială generativă, Sam Altman s-a grăbit să respingă o critică "nedreaptă".

"Este nevoie de multă energie și pentru a antrena un om. Îți ia cam 20 de ani de viață și toată mâncarea pe care o consumi în acest timp până să devii inteligent. Și nu doar asta, a fost nevoie de evoluția la scară largă a celor o sută de miliarde de oameni care au trăit vreodată și au învățat să nu fie mâncați de prădători și au învățat să descopere știința și așa mai departe pentru a te produce pe tine", a spus Altman în fața unei săli pline.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare. Pe platforma X a rivalului Elon Musk, de pildă, doar o postare cu momentul video a strâns 25 milioane de vizualizări. "Poți vedea compromisurile pe care le ia în considerare aici", a reacționat Ian Bremmer, un cunoscut comentator politic american. "Ei (n.r. giganții din tehnologie) nu văd nicio diferență între oameni și obiecte", a comentat și caricaturistul american George Alexopoulos. "Tipii ăștia trebuie să iasă din Silicon Valley și să intre în contact cu realitatea", a comentat și politicianul democrat Christopher Hale.

"El spune că un tabel uriaș și un bebeluș sunt echivalente din punct de vedere moral", a scris tot pe X şi Matt Stoller, director de cercetare la American Economic Liberties Project. Și Sridhar Vembu, fondator al companiei de software Zoho Corporation, a criticat declarațiile șefului OpenAI: "Inteligența artificială ar trebui să se retragă discret în fundal, în loc să ne domine viețile. Nu vreau să văd o lume în care echivalăm o tehnologie cu o ființă umană".

Și revista The Atlantic a intervenit în dezbatere, atrăgând atenţia că Altman nu este singur. Şi Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, o altă mare companie de inteligenţă artificială, a făcut o declaraţie asemănătoare.

"Comentariile lui Altman pot fi ușor demontate. Energia folosită de creier este semnificativ mai mică decât cea consumată chiar și de cele mai eficiente modele pentru interogări simple, fără a mai vorbi despre laptopurile și telefoanele folosite pentru a accesa AI. Este adevărat că oamenii trebuie să consume hrană înainte de a deveni "inteligenți", deși aceasta este și o manevră utilă de a devia discuția din partea lui Altman: problema reală a AI nu este doar consumul de resurse, ci contribuția sa la schimbările climatice", a scris jurnalistul Matteo Wong.

"Ceea ce este cu adevărat semnificativ în declarațiile lui Altman este faptul că a ales să compare chatboţii cu oamenii. Acest lucru sugerează că vede oamenii și mașinile pe același plan. Nu a fost o greșeală de exprimare, este o poziție frecventă și calculată în industria AI. Altman a făcut o afirmație aproape identică și pentru Forbes India, la același summit. Iar cu o săptămână înainte, Dario Amodei, CEO-ul Anthropic și principalul său rival, a făcut o analogie similară, comparând antrenarea modelelor AI cu evoluția umană și procesul zilnic de învățare", explică sursa citată.

"Companiile de AI fie sunt convinse că produsele lor sunt comparabile cu oamenii, fie consideră că această idee este un bun instrument de marketing. Ambele variante sunt îngrijorătoare. Convingerea că ei construiesc o putere superioară, poate chiar un zeu, ar putea justifica tratarea oamenilor și a planetei drept daune colaterale", a mai punctat The Atlantic.

"Și dacă totul nu este decât o tactică de relații publice, este un gest profund lipsit de respect față de umanitate. Companiile tehnologice pot susține că dezvoltă AI pentru binele întregii umanități și pot crede sincer că au nevoie de sume uriașe de bani pentru a face asta. Dar a compara creșterea unui copil sau evoluția speciei Homo sapiens cu dezvoltarea unor produse algoritmice arată clar că industria a pierdut contactul cu ceea ce înseamnă să fii om.

A "antrena un om", adică a trăi o viață, înseamnă luptă, acceptarea posibilității eșecului și, uneori, rătăcire în căutarea uimirii și a frumuseții. Inteligența artificială generativă urmărește eliminarea acestui proces, făcând orice demers instantaneu, eficient și fără efort. Aceste instrumente ne pot servi. Dar a le pune pe același plan cu viața organică este trist, a încheiat sursa citată.

Georgiana Dulgheru Like

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰