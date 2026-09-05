Vremea de mâine 6 septembrie. Se răcește în aproape toată țara, vijelii şi ploi anunţate în nord şi centru

Vremea se răcește în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor coborî spre valorile normale pentru această perioadă. În sud va rămâne însă mai cald, în timp ce în unele regiuni vor apărea ploi slabe și intensificări ale vântului. La munte, rafalele vor fi puternice, iar pe creste pot depăși 80-90 km/h.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi în prima parte a nopții în nordul, centrul și estul țării, unde pe arii restrânse vor fi averse slabe (5...8 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va continua să prezinte intensificări în cea mai mare parte a zonei de munte în general cu viteze de 70...80 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură de peste 90 km/h, iar în restul țării va sufla slab și moderat, local cu ușoare intensificări în regiunile estice, în general cu viteze de 40...50 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade pe litoral și izolat în sud-vestul Olteniei. Spre sfârșitul intervalului pe alocuri se va forma ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 6 septembrie în ţară

Valorile termice vor fi în scădere în majoritatea regiunilor, condiții în care acestea se vor apropia de cele normale perioadei. Excepție vor face regiunile sudice, unde maximele local vor caracteriza în continuare o vreme călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, exceptând în orele amiezii și ale serii Carpații Orientali, estul Transilvaniei, Moldova, nordul Munteniei și al Dobrogei, unde vor fi înnorări temporare și pe arii restrânse perioade cu ploi slabe (3...6 l/mp). Pe parcursul zilei vor fi intensificări ale vântului în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și nordul Moldovei, cu viteze la rafală de 50...70 km/h și în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, temporar de peste 80...90 km/h, iar în restul teritoriului rafalele vor fi în general de 40...50 km/h. Noaptea, vântul va slăbi în intensitate. Temperaturile maxime se vor încadra între 20...21 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sud-vestul Munteniei, și izolat în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 16 grade, mai mici în depresiunile Carpaților Orientali și ușor mai mari pe litoral. Dimineața, izolat va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 6 septembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă și călduroasă în continuare, deși valorile termice vor fi în scădere ușoară față de ziua anterioară. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare (viteze în jurul a 40 km/h). Temperatura minimă va fi de 13...14 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi mult mai rece decât astăzi, iar vântul va sufla slab şi izolat. Temperaturile maxime vor atinge doar 21 de grade, mult mai scăzute faţă de restul ţării.

Vremea de mâine 6 septembrie la munte

Valorile termice vor fi în scădere, condiții în care maximele se vor apropia de cele normale perioadei, iar minimele vor caracteriza o vreme răcoroasă. Cerul va fi mai mult senin, exceptând în orele amiezii și ale serii Carpații Orientali unde vor fi înnorări temporare și pe arii restrânse perioade cu ploi slabe (2...5 l/mp). Pe parcursul zilei vor fi intensificări ale vântului, viteze mai mari, temporar de peste 80...90 km/h urmând a se înregistra în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, iar noaptea vântul va slăbi semnificativ în intensitate.

Hartă meteo zona montană

Vremea de mâine 6 septembrie la mare

Vremea se va răcori față de ziua precedentă, dar se menține mai caldă decât normalul termic al datei. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare (rafale în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 28 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade.

Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22 și 24 de grade.