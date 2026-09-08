O mamă din Virginia a decis să vorbească public după ce a fost condamnată pentru abuz asupra copilului, în urma deciziei de a-și lăsa fiul în vârstă de 5 ani să meargă singur afară.

Pedeapsa primită de o mamă din America după ce și-a lăsat copilul de 5 ani să se plimbe singur pe stradă - Sursa: Profimedia

Fiul lui Karyann Parkinson, Samuel, colecționează pene de gâscă. Astfel, în această vară, mama i-a permis să meargă singur aproximativ 800 de metri până la un iaz din apropiere, pentru a căuta mai multe pene, relatează CBS News.

"I-am dat voie să meargă", a declarat Karyann Parkinson pentru CBS News. "I-am spus: "Du-te acolo și vino imediat înapoi."", a mai adăugat mama.

Mama i-a permis să meargă singur 800 de metri până la un iaz din apropiere

Familia locuiește în Ford's Colony, o comunitate rezidențială cu acces controlat din Williamsburg, unde există agenți de securitate. Unul dintre aceștia l-a oprit pe Samuel în drum spre iaz și l-a însoțit înapoi acasă.

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"Agentul de securitate mi-a spus: "Ei bine, nu permitem copiilor să fie singuri în cartier." Iar eu i-am răspuns: "Este prevăzut acest lucru în regulamentul asociației de proprietari? Pentru că nu cred că încalcă regulile", și-a amintit femeia.

Agentul i-a spus femeii: "Dacă nu este împotriva regulilor, atunci este împotriva legii. Și voi chema poliția".

Un agent de securitate l-a oprit pe băieţel şi l-a însoţit înapoi acasă

Poliția și serviciile de protecție a copilului au intervenit în ziua incidentului, iar două săptămâni mai târziu, Parkinson a fost pusă sub acuzare pentru contribuția la delincvența unui minor.

"Ne-am așteptat pur și simplu ca, de îndată ce cazul va ajunge în fața unui procuror care îl va analiza cu atenție și apoi a unui judecător, totul să dispară", a spus Parkinson.

Femeia a fost condamnată la șase luni de închisoare cu suspendare

Ulterior, ea a fost găsită vinovată și condamnată la șase luni de închisoare cu suspendare. De asemenea, numele ei va fi inclus timp de șapte ani în registrul statului Virginia privind abuzul și neglijarea copiilor.

Ca urmare a condamnării, nu va mai putea face anumite lucruri, precum să se ofere voluntar pentru activități în clasa fiului său, până când acesta va ajunge în clasa a VI-a.

Virginia este unul dintre cele 13 state americane care au adoptat legi menite să protejeze independența rezonabilă a copiilor. Scopul acestor legi este de a împiedica autoritățile să pună sub semnul întrebării fiecare decizie luată de părinți.

Parkinson a declarat că intenționează să conteste condamnarea, apelul urmând să fie soluționat, cel mai probabil, în luna ianuarie.

Cazul și condamnarea au declanșat o amplă dezbatere online cu privire la modul în care își crește copilul.

"Am primit, de asemenea, un număr incredibil de mare de mesaje de la multe mame care spun că li s-a întâmplat ceva asemănător", a declarat Parkinson.

"Cred că, în mod ideal, ar trebui să avem o discuție, să vedem că un copil este încrezător și capabil să se descurce singur și să ne oprim aici", a adăugat Parkinson.

"Nu ar trebui să intervenim în viața copiilor atunci când vedem că se descurcă foarte bine.", a concluzionat femeia.