Peste 200.000 de oameni din Europa au murit din cauza căldurii doar în ultimii patru ani. OMS a publicat Ghidul actualizat privind Planurile de Acţiune pentru Caniculă şi Sănătate (Heat-Health Action Plans Guidance), oferind un cadru ştiinţific guvernelor din întreaga lume pentru a organiza eficient măsuri de protecţie împotriva caniculei, transmite Xinhua.

Peste 200.000 de oameni au murit din cauza căldurii în ultimii 4 ani. OMS a publicat un nou ghid de protecţie - Sursa: Profimedia

Într-un comunicat de presă, OMS/Europa a declarat că noul ghid oferă recomandări bazate pe dovezi în jurul a opt elemente de bază, inclusiv îmbunătăţirea sistemelor locale de avertizare privind canicula şi consolidarea comunicării riscurilor cu grupurile vulnerabile.

Comparativ cu primul ghid OMS publicat în 2008, noua versiune încorporează cele mai recente descoperiri din cercetare şi practică, se arată în comunicat.

Conform comunicatului de presă, căldura extremă contribuie la un număr tot mai mare de probleme de sănătate şi decese premature la nivel mondial în fiecare an. Bolile cardiovasculare, în special, apar mai frecvent sau se agravează sub influenţa căldurii. Între timp, urbanizarea şi proporţia tot mai mare de persoane cu risc crescut, inclusiv persoanele în vârstă şi cele cu afecţiuni preexistente, fac din valurile de căldură prelungite o ameninţare tot mai mare pentru sănătatea publică.

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"Europa se încălzeşte mai rapid decât orice alt continent"

"Europa se încălzeşte mai rapid decât orice alt continent (...) Peste 200.000 de oameni din Europa au murit din cauza căldurii în doar ultimii patru ani", a declarat directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Henri P. Kluge.

"Căldura este un ucigaş tăcut, dar nu este unul inevitabil", a adăugat directorul regional al OMS, precizând că noile îndrumări oferă autorităţilor o foaie de parcurs clară pentru construirea unor sisteme de pregătire pentru caniculă care salvează vieţi.

OMS: "Căldura este un ucigaş tăcut, dar nu este unul inevitabil"

OMS/Europa a declarat că cele mai multe decese premature cauzate de căldura extremă din Europa au avut loc în Italia, urmată de Spania, Germania şi Grecia, în timp ce Grecia a înregistrat cel mai mare număr de decese la un milion de locuitori. Datele de la Institutul Robert Koch din Germania au arătat că Germania a înregistrat aproximativ 2.500 de decese legate de căldură în 2025, persoanele în vârstă şi cele cu afecţiuni preexistente fiind deosebit de afectate, mai transmite Xinhua.

Ghidul poate fi consultat aici.