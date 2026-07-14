Cod galben de vreme rea la munte, cu furtuni, vijelii și grindină. Cum va fi vremea, miercuri, în Capitală

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă în miercuri, 15 iulie, între orele 12:00 - 21:00.

În cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Izolat, vor fi vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, între 1...3 centimetri.

Cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, iar izolat pot depăși 30...40 l/mp.

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Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Cum va fi vremea în Capitală

În Capitală, miercuri, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când probabilitatea pentru averse (2...8 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (35...45 km/h) va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade.