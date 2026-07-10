Europa de Vest se pregăteşte pentru un nou weekend de foc, e al treilea val de căldură al verii. Meteorologii din Franţa au plasat deja mai multe regiuni sub cod roşu de caniculă, iar guvernul a activat în premieră un plan de protejare a cetăţenilor vulnerabili. În Marea Britanie, şapte milioane de oameni au primit interdicţie să îşi mai stropească grădinile de teamă că se vor epuiza rezervele de apă. E a noua zi consecutivă în care temperaturile depăşesc 34 de grade, un record istoric.

În vestul Franţei, termometrele au arătat din nou 41 de grade Celsius la umbră.

"La mine în casă este prea cald! Noaptea sunt 35 de grade.", spune un localnic, porivit TF1 INFO.

Iar lucrurile sunt pe cale să se înrăutăţească. De la 9, numărul departamentelor sub cod roşu de caniculă va urca, mâine, la 24. Evenimentele sportive au fost suspendate, iar locuitorii au fost sfătuiţi să evite activităţile fizice. Consumul de alcool va fi, şi el, interzis. Noul val de căldură îi sperie până şi pe meteorologi.

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"Fac meseria asta de 35 de ani şi este pentru prima dată când văd temperaturi atât de ridicate la malul mării. Asta este atipic la acest val de căldură.", adaugă Louis Bodin, meteorolog.

În Paris, penele de curent au lăsat mai multe hoteluri de lux fără lifturi sau aer condiţionat. Mare parte din ţară e deja afectată de secetă. Cel mai mare râu al Franţei, Loara, aproape că nu se mai vede în anumite regiuni. Valul actual de căldură va ţine până pe 14 iulie, lucru care a făcut ca multe primării să anuleze inclusiv focurile de artificii pentru Ziua Naţională.

De partea cealaltă a Canalului Mânecii, britanicii se plâng că nu au mai îndurat astfel de condiţii de decenii bune. Este prima dată în istorie când temperaturile au depăşit 35 de grade Celsius şi în mai, şi în iunie şi în iulie.

"Cred că naveta spre serviciu este probabil cea mai dificilă parte, deoarece sistemul nostru de infrastructură este construit pentru temperaturi între 12 și 15 grade. În unele nopţi îmi vine greu să dorm.", precizează un britanic.

Localnicii şi turiştii se apără cum pot de căldură şi soare - unii cu ventilatoare, alţii cu umbrele. Piscinele sunt pline încă de la 5 sau 6 dimineaţa.

"Căldura a fost insuportabilă, sincer să fiu. Foarte, foarte cald, aşa că e chiar plăcut să vii aici şi să te răcoreşti.", explică un alt britanic.

În Spania, abia s-a încheiat un val de căldură, dar săptămâna viitoare mai vine unul. În multe regiuni, temperaturile au depăşit şi cu 14 grade media normală. Cei mai afectaţi au fost turiştii străini.

"E o nebunie cât de cald poate fi în Madrid. Sunt din Canada, Toronto, deci o zonă cu climă total diferită, deși avem un val de căldură şi acolo, în jur de 35 de grade. Dar aici e fierbinte!", menţionează şi o turistă din Spania.

Noul val de căldură va lovi şi sudul Germaniei. Institutul de Sănătate publică a anunţat că peste 5.000 de oameni au murit anul acesta din cauza căldurii.