Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică două atenționări Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și averse însemnate cantitativ, valabile pentru după-amiezile de duminică și luni, urmând să fie afectate zone precum Dobrogea, Muntenia și Moldova.

- Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină. Cum va fi vremea în Bucureşti - Shutterstock

Duminică, între orele orele 12:00 și 21:00 e vor înregistra averse torențiale, cantitățile de apă vor atinge 15-25 l/mp și izolat peste 30-40 l/mp. Instabilitatea se va manifesta și prin descărcări electrice, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni și intensificări ale vântului de până la 70 km/h.

Luni, în același interval orar, fenomene similare de instabilitate atmosferică vor afecta local Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali.

Vremea în București: Cod galben de instabilitate, ploi și vijelii

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Administrația Națională de Meteorologie anunță două zile de vreme instabilă în București, cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibile vijelii, în contextul unei atenționări cod galben valabile sâmbătă.

Duminică, de la ora 10:00, până la ora 21:00, temperatura maximă va ajunge până la 29 de grade Celsius, cerul va avea înnorări temporar accentuate, vor fi descărcări electrice și averse în urma cărora se vor acumula 15-20 l/mp. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50-60 km/h, existând condiții de vijelii și căderi de grindină.

Luni, temepratura va scădea ușor, situându-se între 26 și 28 de grade Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate. Seara va ploua și vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu posibile intensificări în timpul ploilor.