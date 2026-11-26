Sute de mii de grauri au migrat şi în acest an din nordul Europei în Italia, în căutare de căldură. Municipalitatea de la Roma încearcă de mai mulţi ani să scape de ei.

În fiecare an, milioane de grauri migrează din nordul Europei spre sud, în căutare de cădură. La Roma, localnicii sunt exasperaţi de miros şi de mizerie. Municipalitatea de la Roma încearcă să alunge de mai mulţi ani graurii care se refugiază în copacii din capitala Italiei, înainte de seyonul e reproducere, informează Le Figaro.

Săptămâna aceasta, locuitorii din nord-estul Romei au făcut un experiment de trei zile, în speranţa de a scăpa de grauri. Oamenii au scos un zgomot ce seamănă cu cel pe care îl scoate o pasăre care suferă, în speranţa că graurii nu se vor mai aşeza în copacii din acea zonă.

"Sunt sute de mii. Am avut multe probleme şi a trebuit să curăţăm constant străzile", a declarat Matteo Zocchi, adjunctul responsabil cu politicile de mediu pentru cel de-al treilea district administrativ al Romei pentru AFP, citat de Le Figaro.

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Bulevardul Viale Jonio este ce mai afectată zonă. Locuitorii şi trecătorii sunt nevoiţi să se folosească de umbrele pentru a se apăra de excrementele păsărilor. "Cel mai rău lucru este mirosul oribil de excremente care a existat în ultimele săptămâni, îți intra în nas, în cap, nu puteam respira corect, nu era plăcut", a spus un localnic care lucrează la o cofetărie de pe bulevard.

În anii precedenți, autoritățile municipale foloseau doar apelul de urgență pentru a-i ține la distanță. Având în vedere presupusa creștere a numărului lor în acest an, au implementat o strategie mai diversificată timp de trei zile, inclusiv raze laser îndreptate către copaci.

Graurii aleg să petreacă noaptea la Roma, mai degrabă decât în ​​mediul deschis, deoarece sunt mai bine protejați de prădători. Numărul exact al graurilor care ajung la Roma, fie din nordul Europei, fie din alte regiuni ale Italiei, nu este cunoscut. Un studiu din 2021, realizat de BirdLife International, a constatat o scădere moderată a populației acestora în întreaga Italie.