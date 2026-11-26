Ascuns în munţii Bosniei şi Herţegovinei, un sat izolat păstrează vii tradiţii vechi de sute de ani. În Lukomir, oamenii locuiesc în case din piatră şi lemn, îşi câştigă existenţa din creşterea animalelor şi, odată cu venirea iernii, coboară cu turmele spre zonele mai joase. Considerat ultimul sat montan seminomad din ţară, locul atrage anual până la 150.000 de turişti curioşi să descopere un stil de viaţă aproape dispărut din Europa.

Lukomir este cel mai înalt şi cel mai izolat sat montan din Bosnia şi Herţegovina - Shutterstock

Lukomir este cel mai înalt şi cel mai izolat sat montan din Bosnia şi Herţegovina. Aflat în Munţii Bjelasnica, acesta este locuit de păstori şi agricultori de peste 500 de ani, iar unele dintre locuinţele tradiţionale au rezistat timp de secole, relatează BBC.

Pentru a ajunge aici, vizitatorii pornesc din satul Umoljani, aflat la aproximativ o oră de mers cu maşina de Sarajevo, apoi parcurg un traseu montan de şapte kilometri. Drumul trece printre stânci, păsuni şi peisaje spectaculoase, iar la intrarea în Lukomir pot fi văzute pietre funerare medievale din secolul al XVI-lea.

Satul în care oamenii îşi părăsesc casele în fiecare iarnă

De secole, viaţa localnicilor se învârte în jurul creşterii oilor. Păstorii obişnuiau să îşi mute turmele între Lukomirul de Sus şi Lukomirul de Jos, acesta din urmă a fost şi abandonat între timp.

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Tradiţia migraţiei sezoniere se păstrează şi în prezent. La sfârşitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie, locuitorii pleacă spre aşezări aflate la altitudini mai mici, în special către Hadzici, o suburbie a capitalei Sarajevo.

Cei care încă deţin oi pornesc cu turmele într-o călătorie de aproximativ 10 ore până la locuinţele de iarnă. Primăvara, se întorc înapoi în sat.

O parte dintre localnici continuă să trăiască în katun, case tradiţionale din piatră şi lemn, cu două încăperi şi acoperişuri foarte înclinate. După încheierea războiul din Bosnia, în 1995, multe dintre aceste construcţii au fost modernizate.

Viaţa în Lukomir s-a schimbat însă şi din alte puncte de vedere. Populaţia a scăzut considerabil după război, iar astăzi, potrivit unei localnice, Saima Comor, în sat mai sunt doar 55 de oameni, care aparţin unui număr de 25 de familii.

Fără TV şi cu electricitate nesigură. Cum trăiesc bătrânii satului

Rahima şi Vejsil Comor, doi soţi trecuţi de 80 de ani, locuiesc într-una dintre puţinele case tradiţionale rămase aproape neschimbate. Locuinţa lor are doar două camere, o sobă pe lemne şi o baie alăturată. Cei doi nu au televizor, iar Vejsil foloseşte un telefon mobil vechi.

În trecut, familia se ocupa cu vânzarea oilor. Acum bărbatul sculptează linguri din lemn de arţar, iar soţia sa croşetează şosete din lână. În fiecare iarnă, cei doi soţi se mută la Hazdici şi revin în Lukomir de 1 mai.

Întrebat cum era viaţa fără electricitate, Vejsil a răspuns simplu: "Nu ştiam că se poate şi altfel, aşa că era bine".

De altfel, satul este conectat la reţeaua electrică de aproximativ 60 de ani, dar alimentarea rămâne nesigură, iar întreruperile sunt dese.

Bătrânii regretă vremurile în care satul era plin de oameni, iar localnicii se adunau pentru cântece tradiţionale ganga şi dansuri kolo. Astăzi, aceste obiceiuri se mai practică la teferic, o sărbătoare în aer liber organizată în prima duminică din august.

Până la 150.000 de turişti vin anual să descopere viaţa din Lukomir

Deşi populaţia satului a scăzut, turismul i-a adus o nouă sursă de venit. Aproximativ 100.000-150.000 de vizitatori ajung anual în Lukomir, atraşi de peisajele montane şi de tradiţiile localnicilor.

Mulţi sunt drumeţi care parcurg Via Dinarica, traseul care traversează Alpii Dinarici din Slovenia până în Macedonia de Nord. Turiştii pot înnopta în casele localnicilor şi pot învăţa să pregătească mâncăruri tradiţionale, să toarcă lâna sau să croşeteze.

Saima Comor, una dintre gazde, îi învaţă pe vizitatori să prepare pita, o plăcintă tradiţională în formă de spirală, umplută cu brânză proaspătă de vacă şi ouă, coaptă într-un cuptor de lemne.

Oaspeţii sunt serviţi şi cu burek, plăcintă umplută cu carne tocată şi cartofi, ceai din măceşe, pâine de casă şi kaymak.

"Dumnezeu a avut milă de noi, pentru că vin turiştii. După viaţa aceea grea, acum vine aici lumea întreagă", a declarat Saima.

Vizitatorii vin din Europa, America şi Australia, iar localnicii îi primesc în casele lor. La plecare, li se oferă şi mici cadouri care să le amintească de experienţa în cel mai izolat sat din Bosnia şi Herţegovina.