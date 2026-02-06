Un general rus de rang înalt, din GRU, a fost împușcat de mai multe ori la Moscova. Atacatorul a fugit

Un general de rang înalt din armata rusă a fost împușcat de mai multe ori la Moscova. Adjunctul șefului GRU Vladimir Alekseev a fost transportat de urgență la spital, scriu agențiile TASS și Reuters.

Un general rus de rang înalt a fost împușcat la Moscova. Atacatorul a fugit

La Moscova a avut loc o tentativă de asasinat asupra general-locotenentului Vladimir Alekseev, unul dintre cei mai înalți oficiali din serviciile secrete militare rusești (GRU).

Incidentul s-a petrecut pe 6 februarie, într-un bloc de pe strada Volokolamskoe din Moscova, precizează TASS. O persoană neidentificată a tras mai multe focuri de armă asupra victimei, apoi s-a făcut nevăzută.

Oficialul militar a fost transportat de urgență la spital. Comitetul rus de Investigații a deschis un dosar penal în urma tentativei de asasinat asupra generalului Alekseev, iar atacatorul este căutat.

Cine este Vladimir Alekseev

Vladimir Alekseev, în vârstă de 64 de ani, este adjunctul șefului Direcției Principale a Statului Major General din cadrul Ministerului rus al Apărării (GRU). În iunie 2023, când liderul mercenarilor ruși, Evgheni Prigojin, a declanșat o revoltă de scurtă durată, Alekseev s-a numărat printre oficialii de rang înalt trimiși să negocieze cu acesta.

Conform biografiei sale oficiale, generalul Vladimir Alekseev, în vârstă de 64 de ani, s-a remarcat în special în timpul operațiunilor de informații din Siria, unde Rusia a intervenit militar în 2015 împotriva jihadiștilor și în sprijinul regimului lui Bashar al-Assad și a participat la discuțiile cu Ucraina în timpul asediului rusesc asupra orașului Mariupol, din 2022. Numărul 2 din GRU a fost decorat cu titlul de Erou al Rusiei în 2017.

De la începutul războiului din Ucraina, mai mulți oficiali militari ruși de rang înalt au fost asasinați, autoritățile de la Moscova acuzând în mod repetat Kievul că s-ar afla în spatele acestor atacuri, scrie Reuters.

