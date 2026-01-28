După ger şi ninsori, ploile şi inundaţiile sunt cele care fac prăpăd. În sud-vest, spre exemplu, a plouat cu nemiluta. Atât de mult încât gospodăriile au fost imediat inundate şi nici cizmele de cauciuc nu i-au mai ajutat pe oameni să iasă din curţile lor sau pe străzi. Râurile au ieşit şi ele din matcă. Totodată, după ce zăpada s-a topit aproape complet, la suprafaţă au ajuns tone de dejeuri menajere.

Precipitaţiile abundente din ultimele zile au făcut prăpăd în multe zone din ţară. În Dolj, în localitatea Greceşti, un bărbat a fost surprins în timp ce încerca să traverseze un râu umflat de ploi, însă a fost surprins de viitură. Luat de ape, s-a agățat de crengile copacilor de pe margine şi s-a ţinut cu toată puterea până la sosirea salvatorilor.

Inundaţiile nu au iertat, însă, nimic. Ca să-şi salveze curţile, oamenii au început să îşi construiască ziduri din saci de nisip şi să dea apa cu lopeţile.

"Ce să facem... Dăm la apă cu lopata, facem un dig de saci de nisip. Nu e prima dată. Acum 3 ani a venit de patru ori. Mi-a luat eu zic că încă odată cât am aici. Am rămas nenorocit", spun oamenii.

Articolul continuă după reclamă

Jiul a ieşit din matcă

Jiul a ieşit şi el din matcă şi a măturat toate terenurile agricole din apropiere.

Probleme din cauza ploilor sunt şi în Drobeta Turnu Severin. Străzi întregi au fost inundate până la refuz, iar oamenii au putut să iasă din casă doar cu cizme de cauciuc.

"Este crunt să nu putem duce copii la şcoală, să avem asemenea inundaţii". "Nu este prima dată. La fiecare ploaie, la fiecare precipitaţii păţim astfel de lucruri", spune un localnic.

În Alba, după creşterea temperaturilor din ultimele zile, pe râul Arieș s-au format sloiuri de gheață.

În Bistriţa-Năsăud, ploile şi blocurile de gheaţă au adus cu ele nu numai inudaţii, ci şi foarte multe deşeuri menajere. "N-am mai văzut de câţiva ani... Sloiuri de gheaţă opriţi aşa şi producând blocaje. Uitaţi-vă şi dumneavoastră câte sticle, câte peturi, câte mizerii aduce valea asta", spun oamenii.

O situație asemănătoare a fost semnalată pe Dunăre, la Orșova, unde apele râului Cerna au adus cantități mari de deșeuri în fluviu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰