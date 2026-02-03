Meteorologii anunţă că, până joi seară, vremea va fi deosebit de rece, vor fi intensificări ale vântului şi precipitaţii, iar în unele zone se vor forma polei şi gheţuş. De altfel, pentru marţi a fost emis Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, cu maxime între -8 şi -4 grade, în Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei şi a Munteniei, iar pe parcursul nopţii următoare în Moldova, Oltenia şi în cea mai mare parte a Munteniei.

Simona Căpşună, meteorolog Observator, a explicat care sunt tendinţele pentru perioada următoare, dar şi pentru întreaga lună februarie.

"Continuăm cu gerul, acum este soare afară, dar la noapte îngheaţă din nou, sunt două coduri în vigoare. Unul, pe timpul zilei, altul pe timpul nopţii, tot sudul şi estul rămân cu termperaturile cele mai scăzute, dar se schimbă vremea. Chiar de zilele următoare, cresc temperaturile şi iată că în 72 de ore, adică până joi, vom avea diferenţe chiar şi de 15 grade. Pentru că vom avea din nou un puseu de primăvară la mijlocul săptămânii, cresc foarte mult temperaturile şi nu este o veste bună. Va şi ploua şi asta înseamnă că din nou creşte riscul de inundaţii. Dar nu ţine mult acest episod, până duminică, când iar se schimbă vremea. Astfel de perioade atipice sunt mai degrabă specifice perioadelor de început de primăvară şi nu în cursul iernii, dar, iată, avem această oscilaţie", a explicat Simona Căpşună.

În plus, meteorologul a explicat că este foarte posibil să revenim la zăpadă după acest episod de primăvară.

"Ultimele estimări arată că ar trebui să ningă în noaptea de duminică, coboară un anticiclon şi transformă aceste ploi în ninsori. Dar este o veste bună, este iarnă, nu avem nevoie ca acum să se topească toată zăpada, avem nevoie în continuare de ninsori", a explicat meteorologul.

Altfel, luna februarie pare să vină cu alternanţe puternice în continuare.

"Tot din tendinţe, observ că ar mai fi un nou puseu de căldură la mijlocul săptămânii viitoare, undeva în jur de 12-13 februarie", a explicat meteorologul.

