Meteorologii anunţă că, până joi seară, vremea va fi deosebit de rece, vor fi intensificări ale vântului şi precipitaţii, iar în unele zone se vor forma polei şi gheţuş. De altfel, pentru marţi a fost emis Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, cu maxime între -8 şi -4 grade, în Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei şi a Munteniei, iar pe parcursul nopţii următoare în Moldova, Oltenia şi în cea mai mare parte a Munteniei.

Prognoză specială ANM. Cod galben de ger şi vânt, dar vremea se încălzeşte de miercuri - Profimedia

Totodată, a fost emis un Cod galben de vânt puternic în judeţele Timiş, Caraş-Severin şi în zona înaltă a judeţelor Hunedoara şi Gorj. În zona municipiului Bucureşti, marţi vremea va fi foarte rece, dar de miercuri va începe să se încălzească.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, trecător ninsoare viscolită la altitudini de peste 1.700 de metri la munte, polei şi gheţuş, valabilă de marţi, de la ora 10.00, până joi, la ora 20.00.

Pe parcursul zilei de marţi, vremea se va menţine deosebit de rece, local în regiunile sudice şi estice. Astfel, în aceste zone temperaturile maxime se vor încadra între -8 şi 0 grade, iar cele minime în general între -9 şi -3 grade.

Articolul continuă după reclamă

Din seara zilei de marţi, vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, iar de miercuri dimineaţa şi în cele estice, la munte şi pe arii restrânse în rest, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele vor depăşi 70...80 km/h, trecător viscolind ninsoarea.

Temporar, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării. Acestea vor fi sub formă de ploaie în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, mixte în Maramureş, Transilvania, Moldova şi la munte, favorizând topirea stratului de zăpadă. Pe arii restrânse, îndeosebi în sud-vestul, centrul şi nord-estul teritoriului, se va forma polei sau gheţuş.

Totodată, meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, valabilă marţi, între orele 10.00 şi 20.00, în judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Tulcea, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, în municipiul Bucureşti şi în cea mai mare parte a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi în jumătatea estică a judeţelor Neamţ şi Suceava.

”În Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei şi a Munteniei vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -8 şi -4 grade”, a arătat ANM.

O altă atenţionare Cod galben privind temperaturi deosebit de scăzute va fi în vigoare de marţi, de la ora 20.00, până miercuri, la ora 10.00, în judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, în municipiul Bucureşti şi în cea mai mare parte a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ şi Suceava.

Astfel, în Moldova, Oltenia şi în cea mai mare parte a Munteniei vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori minime ce se vor încadra în general între -9 şi -6 grade.

De asemenea, a fost emisă o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă de miercuri, de la ora 8.00, până joi, la ora 20.00, în judeţele Timiş, Caraş-Severin şi parţial în Hunedoara şi Gorj.

Vântul va avea intensificări în judeţul Caraş-Severin şi local în judeţul Timiş, cu viteze de 50...70 km/h, iar în Munţii Banatului şi în zona înaltă din vestul Carpaţilor Meridionali, rafalele vor atinge 90...100 km/h, viscolind trecător ninsoarea.

În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de marţi, vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi variabil ziua şi temporar noros noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -3...-1 grad, iar cea minimă de -9...-6 grade.

Miercuri, vremea se va încălzi. Cerul va fi mai mult noros, iar noaptea temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de 1...3 grade.

Joi, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi noros şi temporar va ploua, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 7...9 grade.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰