Direcţia de Sănătate Publică a dat alertă de apă contaminată la Târgu Jiu, după inundaţiile de zilele trecute. Canalizarea a refulat, iar oamenii s-au trezit cu gospodăriile inundate cu reziduuri menajere. Autorităţile au recoltat probe şi le recomandă oamenilor ca momentan să nu bea apa de la robinet sau din fântâni.

Două cartiere din orașul Târgu Jiu au fost afectate timp de mai multe zile după ploile abundente și topirea zăpezii, iar localnicii s-au confruntat cu pagube materiale.

Canalizarea nu a mai făcut față, iar apa a intrat în mai multe gospodării. Totodată un lac din zona orașului a ieșit din matcă, iar apa s-a revărsat în apropiere.

La fața locului au ajuns echipele de intervenție care au acționat de urgență pentru a opri extinderea apei și pentru a reduce daunele.

Direcția de Snătate Publică Gorj le recomandă cetățenilor să fie atenți la apa de la robinet, mai exact la mirosul sau gustul ei. Până la verificarea apei, specialiștii sugerează oamenilor să nu fie consumată din rețea, ci să fie folosită apă îmbuteliată sau fiartă înainte de consum.

