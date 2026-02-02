Trei nopţi de ger. Milioane de oameni din 28 de judeţe plus Bucureşti sunt sub avertizare cod galben. Cel mai rău va fi în orele următoare, când temperaturile vor coborî la minus 20 de grade Celsius. Viscolul şi gerul au început să aducă probleme încă de aseară în sudul ţării şi în Moldova.

Ninsoarea abundentă a adus 40 de centimetri de zăpadă în zonele din Bucureşti unde a viscolit. În câteva ore, totul a fost alb în Capitală. A nins fără încetare până spre dimineaţă.

La mai puţin de o oră după ce a început să ningă puternic şi să viscolească în Capitală, zăpada s-a depus şi pe carosabil iar şoferii au fost nevoiţi să circule cu viteză redusă şi cu mare atenţie întrucât utilajele de deszăpezire din oraş nu au făcut faţă.

După o noapte în care temperatura resimţită a ajuns la minus 14 grade Celsius, drumul până la şcoală sau la serviciu a fost un chin.

300 de utilaje de deszăpezire în Capitală

Oamenii şi-au croit greu poteci prin zăpada şi au deszăpezit trotuarele ca să poată ieşi din curţi. Mai bine de 300 de utilaje de deszăpezire au acţionat în cele şase sectoare ale Capitalei.

"Printre străduţe e greu, nu s-a intrat deloc, dar pe principale este ok", a declarat un șofer.

Viscolul a astupat drumurile cu zăpadă şi în Mehedinţi, Vâlcea, Dolj şi Argeş. Mai multe şcoli au făcut astăzi cursuri online pentru că elevii nu au putut să ajungă la ore.

"Deja 13 ore, de aseară la ora patru a început. 05.38 Ce am muncit de dimineaţă deja nu se mai vede. 06.10 Noi fcem tot posibilul ca mâine să lucrăm în regim normal", a declarat Cătălin Avan, primar Păușești Otăsău.

De când se schimbă vremea

Valul de aer polar a adus ger năprasnic în trei sferturi din ţară. Termomentru albastru Cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat în judeţul Botoşani, minus 15 grade Celsius. Frigul a adus necazuri şi în Suceava.

Oamenii au ieşit din case doar de nevoie. La Suceava, simţim gerul cu fiecare respiraţie. Este ora 9, iar termometrele arată minus 10 grade. Cel mai mare le resimţim atunci când stăm pe loc. În statiile de autobuz, doar cateva minute de asteptare sunt suficiente pentru ca frigul să ne cuprindă tot corpul.

Vremea se schimbă, însă, din nou zilele următoare.

"Temperaturile vor creşte radical de miercuri, mai întâi în regiunile vestice, apoi şi în restul ţării. Joi va fi cea mai caldă zi a săptămânii, vor fi până la 15 grade în Banat şi Crişana şi se vor înregistra 9 grade în Bucureşti. În plus, va ploua în multe regiuni şi va reveni riscul de inundaţii", a declarat Simona Căpșună, meteorolog Observator.

Toată luna februarie va fi la extreme, anunţă meteorologii. Perioadele cu ger vor alterna cu temperaturi de primăvară.

