Alertă pe râurile din 2 județe din cauza zăporului. Zeci de gospodării au fost inundate în urma fenomenului
Pe mai multe ape curgătoare din ţară s-a format zăpor! Judeţele Neamţ şi Bistriţa-Năsăud sunt cele mai afectate de acest fenomen.
În comuna Farcaşa, mai multe străzi au fost inundate din cauza reversărilor. Iar zece familii s-au trezit cu apă în beciurile gospodăriilor, după ce pe Râul Bistriţa s-au format baraje de gheaţă.
Probleme sunt şi pe Râul Rebra unde aproape un kilometru de apă este îngheţată. Autorităţile din ambele judeţe rămân în alertă pentru a se asigura că situaţia rămâne sub control.
