Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă vânt puternic în zonele montane, unde rafalele ajung până la 120 km/h, la altitudini mari. Avertizarea este valabilă până miercuri, iar turiştii sunt sfătuiţi să evite traseele de pe creste.

Începând din această dimineață până pe 18 noiembrie, ora 10:00, sunt prognozate intensificări ale vântului în zonele montane. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vântul va avea viteze de 70–90 km/h, iar la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 90–120 km/h. IGSU recomandă turiştilor să evite traseele montane, în special pe creste.

Pe parcursul zilei, în nordul Carpaților Orientali, la altitudini mari precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 3 cm. În vestul și nord-vestul țării local se vor acumula cantități de apă în general 15...25 l/mp, iar în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali vor depăși 40...50 l/mp.

Tot astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8...10 grade în Maramureș și în estul Transilvaniei și în jurul a 18 grade în sudul Banatului și izolat în sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 4 și 12 grade.Pe alocuri va fi ceață.

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Vremea în Bucureşti

Vremea se va încălzi astfel că regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele normale datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 5...8 grade.