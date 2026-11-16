Vremea de mâine 17 noiembrie. Temperaturi de primăvară în unele zone. Unde sunt așteptate ploi și ninsori

Vremea se încălzește în toată România, iar temperaturile vor depăși valorile normale pentru această perioadă a anului. Maximele vor ajunge până la 18 grade în sudul Banatului și izolat în sudul Olteniei, însă ploile își vor face simțită prezența în mai multe regiuni.

La noapte, cerul va avea înnorări iar dinspre regiunile vestice-sud-vestice ploile se vor extinde și vor cuprinde treptat cea mai mare parte a țării. Pe arii restrânse în nord-vestul teritoriului și în Carpații Occidentali se vor acumula cantități de apă în general de 10...15 l/mp. La altitudini mari în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 2...5 cm. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări la munte, cu precădere în Carpații de Curbură, unde vor fi rafale de 70...80 km/h. Temperaturile minime se vor situa între 1 și 11 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Pe alocuri va fi ceață.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 17 noiembrie în țară

Vremea se va încălzi, condiții în care regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele normale în toate regiunile. Cerul va avea înnorări și va ploua, ziua în nord-vest și pe alocuri în rest, iar noaptea pe arii extinse în regiunile din jumătatea de vest a țării și doar izolat în celelalte zone. Pe parcursul zilei, în nordul Carpaților Orientali, la altitudini mari precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 3 cm. În vestul și nord-vestul țării local se vor acumula cantități de apă în general 15...25 l/mp, iar în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali vor depăși 40...50 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte cu viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini mari de 90...120 km/h, iar la viteze mai mici, în general de 45...55 km/h local în vest și sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8...10 grade în Maramureș și în estul Transilvaniei și în jurul a 18 grade în sudul Banatului și izolat în sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 4 și 12 grade.Pe alocuri va fi ceață.

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Harta temperaturi România

Vremea de mâine 17 noiembrie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua (se vor acumula cantități de apă de 3...5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 5...6 grade.

Vremea se va încălzi astfel că regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele normale datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 5...8 grade.

În Cluj, temperaturile vor urca până la 12 grade, însă cerul va fi mai mult noros.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 17 noiembrie la munte

Vremea se va încălzi, condiții în care regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele normale pentru această dată. Ziua, vor fi înnorări mai accentuate în Munții Apuseni, unde pe alocuri va ploua slab și local, precipitații mixte, în jumătatea nordică a Carpaților Orientali. Seara și noaptea, înnorările și ploile vor cuprinde cea mai mare parte a zonei montane și se vor acumula cantități de apă în general de 15...25 l/mp, iar în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpațior Orientali, acestea vor depăși 40...50 l/mp. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70...90 km/h, iar la altitudini mari de 90...120 km/h.