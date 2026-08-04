HARTĂ. Alertă extinsă de cod roşu în şapte judeţe. Care sunt zonele afectate de caniculă extremă

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, noi avertizări Cod roşu de căldură extremă, valabile până joi dimineaţa, treptat, în şapte judeţe din Maramureş, Banat şi Crişana.

Alertă extinsă de cod roşu în şapte judeţe. Care sunt zonele afectate de caniculă extremă - Shutterstock

Potrivit meteorologilor, în intervalul 4 august, ora 10:00 - 5 august, ora 10:00, va fi valabil primul Cod roşu de caniculă în judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş, unde valul de căldură intens va persista şi se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Astfel, valorile maxime vor fi de 38 - 39 de grade, în judeţul Satu Mare, respectiv de 39 - 40 de grade, în judeţele Bihor, Arad şi Timiş.

Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 25 - 26 de grade

De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile Crişanei. Conform prognozei de specialitate, al doilea Cod roşu de vreme caniculară va fi în vigoare în perioada 5 august, ora 10:00 - 6 august, ora 10:00, în judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin.

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În aceste zone, temperaturile maxime vor fi de 37 - 39 de grade (în judeţele Maramureş, Satu Mare şi Sălaj) şi de 39 - 41 de grade (în judeţele Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin), în timp ce disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, cu ITU ce va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Totodată, noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 25 - 26 de grade, cu valori mai ridicate în Dealurile Crişanei.

Coduri portocalii de caniculă în peste jumătate din ţară, în următoarele două zile

Meteorologii au emis, marţi, noi avertizări Cod portocaliu de caniculă, ce vizează până joi dimineaţa zone din peste jumătate din ţară, unde maximele termice vor atinge 39 de grade. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 4 august, ora 10:00 - 5 august, ora 10:00, va fi în vigoare un prim Cod portocaliu de vreme deosebit de caldă în Maramureş, sudul Banatului, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-estul Moldovei şi în sud-vestul Olteniei.

În aceste areale, temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20 - 24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Dealurile Banatului.

Al doilea Cod portocaliu de caniculă va fi valabil în perioada 5 august, ora 10:00 - 6 august, ora 10:00, în zone din Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul şi centrul Munteniei, unde maximele termice se vor situa între 35 şi 38 de grade. În plus, disconfortul termic va fi accentuat, iar, local, noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse între 20 şi 24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Dealurile Banatului.