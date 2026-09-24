O dronă a pătruns joi dimineaţă în spaţiul aerian naţional prin nordul judeţului Botoşani, fiind emis mesaj RO-Alert pentru judeţele Suceava şi Botoşani, anunţă MApN. Ulterior, MApN a anunţat că drona s-a prăbuşit în apropierea localităţii Solca, din judeţul Suceava. Mai multe unități școlare din județul Suceava vor avea cursurile suspendate.

Update: Cursurile în zona Solca au rămas suspendate pe parcursul întregii zile, anunță Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

"În urma situației generate de mesajele RO-Alert transmise în această dimineață, în zona Solca, cursurile au rămas suspendate pe parcursul zilei de astăzi, urmând ca orele să fie recuperate ulterior, conform unei planificări stabilite de unitățile de învățământ. În celelalte zone ale județului Suceava, cursurile se desfășoară în condiții normale, cu respectarea indicațiilor transmise de autoritățile competente. Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în colaborare cu instituțiile abilitate, lucrează la adaptarea și clarificarea procedurilor privind conduita unităților de învățământ în situații de acest tip, astfel încât acestea să dispună de repere clare pentru gestionarea unor eventuale situații similare".

Update: Cornel Țehaniuc, primarul din Solca, susține că din informațiile sale, școlile vor avea cursurile suspendate până la ora 11.

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"Am primit RO-ALERT că este o dronă pe teritoriul orașului Solca. Da, mai mult de atâta în zona Grădinii de vară. Mai mult de atâta n-aș putea să vă spun pentru că s-a restricționat accesul și n-am putut ajunge acolo. În zonă. N-am putut să luăm nicio măsură. Noi cât am pregătit o echipă de voluntari ca să putem participa în caz de nevoie și atât. Volunarii au fost mai rapizi, care fără organizați de noi au fost acolo. Nu știm ce și cum s-a descoperit, ce au făcut acolo nu știm deja noi când am ajuns accesul este, era. Nu știu, n-am fost chiar la fața locului, nu pot să vă spun zonă. Nu au mai fost alarme zilele astea. Nu aş putea să vă spun cât de aproape de locuinţe, nu am idee. Din informaţii, şcolile sunt închise până la ora 11", a declarat acesta.

Update: Drona care a survolat patru minute spațiul aerian românesc s-a prăbușit în apropiere de localitatea Solca din Suceava. Din fericire, nu sunt victime sau pagube materiale.

"În continuarea informațiilor transmise privind incidentul din dimineața zilei de 24 septembrie, precizăm că ținta aeriană a evoluat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale.

Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii.

De asemenea, la ora 07.21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de pe Baza 95 Aeriană Bacău, pentru monitorizarea situației în zonă.

Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile", anunță autoritățile.

Știre inițială: Au fost noi alerte aeriene de drone, joi dimineața, în trei județe din România. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit la ora 04.41 un mesaj RO-Alert, după ce radarele MApN au detectat un grup de ținte aeriene pe teritoriul Ucrainei, aproape de granița cu România. La mai puțin de două ore distanță, în jurul orei 06.30, au urmat noi alerte în Botoșani și Suceava.

O alertă aeriană a fost instituită joi dimineață în nordul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de drone care evoluau în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 04:41 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 05:44, a anunțat MApN. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat o activitate aeriană intensă în noapte de miercuri spre joi în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în apropierea graniței cu România.

În cursul dimineții de joi, autoritățile ucrainene au semnalat în mod repetat grupuri de drone de atac provenite din direcția Mării Negre și care se deplasau spre regiunea Odesa. La ora 03:57, Forțele Aeriene ucrainene au raportat drone de atac provenite din Marea Neagră și îndreptându-se spre sudul regiunii Odesa, în zona Tatarbunar, în apropiere de Chilia Veche.

Alerte și în Suceava și Botoșani

Autorităţile au emis, joi dimineaţă, o avertizare RO-ALERT pentru populaţie, pe fondul unei posibile incursiuni de drone pe teritoriul judeţelor Suceava și Botoșani.

Alerta a fost emisă la ora 6:31.

"RO-ALERT: Alertă Extremă. Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", este mesajul transmis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

În urma discuțiilor cu autoritățile până la ora 10:00 unitățile școlare din zona Solca, Arbore, Botosana, Cacica, județul Suceava, vor avea cursurile suspendate.

"În dimineaţa zilei de joi, 24 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România, în zona de nord a judeţului Botoşani”, informează MApN.

Potrivit semnalelor radar, drona a pătruns în spaţiul aerian naţional prin nordul judeţului Botoşani. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situaţiei.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţele Botoşani şi Suceava, iar la ora 06.26 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Pe 12 septembrie, populația din aceste județe a primit un mesaj similar, după ce autoritățile române au fost informate că o dronă traversase spațiul aerian al Ucrainei și Republicii Moldova, îndreptându-se spre nord-estul României. Atunci, două aeronave F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației, iar o dronă a fost ulterior identificată prăbușită în județul Suceava.

Ro-Alert