Nicuşor Dan: "Dizolvarea Parlamentului nu e ceva ce îmi doresc. E momentul să închidem criza asta"

Întors de la New York, președintele Nicușor Dan spune că nu își dorește dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate, chiar în scenariul în care Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu va primi votul de învestitură. Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN , șeful statului le-a cerut partidelor să negocieze o soluție pentru încheierea crizei politice, avertizând că un nou scrutin ar prelungi perioada de incertitudine.

Întrebat ce ar face în cazul în care Guvernul Siegfried Mureșan nu ar primi votul Parlamentului și dacă ar lua în calcul dizolvarea Legislativului, Nicușor Dan a făcut apel la dialog între partide. "Eu îndemn partidele, pentru că e o chestiune serioasă, îndemn partidele la dialog. Nu prea le-am văzut în ultimele luni", a declarat președintele.

Nicuşor Dan: Dizolvarea Parlamentului nu e ceva ce îmi doresc

Nicușor Dan a explicat că nu își dorește dizolvarea Parlamentului, întrucât aceasta ar prelungi perioada de incertitudine. "Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu îmi doresc, că asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine. Cred că, tot timpul când ești politician, încerci să faci ceea ce își doresc cetățenii", a spus șeful statului.

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Președintele a susținut că românii vor încheierea crizei politice, iar responsabilitatea pentru găsirea unei soluții revine partidelor. "Iar cetățenii, în momentul ăsta, își doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul. Și felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partide", a declarat Nicușor Dan.

În cazul unui eșec al Guvernului Mureșan, întrebat dacă ar înclina către un alt premier politic sau către unul independent ori tehnocrat, Nicușor Dan a spus că speră ca actualul premier desemnat să reușească să formeze Guvernul. "În primul rând, vreau să ne păstrăm în cadrul ăsta de 10 zile în care este un premier desemnat și eu sper ca el să facă guvernul. Dar pentru asta trebuie să existe o disponibilitate și de o parte, și de cealaltă", a afirmat președintele.

Întrebat în ce condiții ar putea fi declanșate alegeri anticipate și câte desemnări ar mai putea face, Nicușor Dan a evitat să avanseze un scenariu concret și a insistat din nou asupra dialogului politic. "Eu îndemn în continuare partidele la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele, în primul rând, pentru cetățeni, la fel și pentru partide”, a spus șeful statului. Nicușor Dan a adăugat că este nevoie ca actuala criză politică să fie închisă cât mai repede. "Cred că e momentul să închidem criza asta”, a declarat președintele.

Ce așteaptă Nicușor Dan de la Guvernul Mureșan

Întrebat despre programul de guvernare și viitoarea componență a Executivului, președintele a spus că este interesat în special de persoanele care vor ocupa portofoliile Apărării și Externelor.

Nicușor Dan a precizat că, dincolo de alegerea miniștrilor, pentru el este importantă menținerea direcției prooccidentale și a traiectoriei de deficit.

"Mă interesează [...] păstrarea direcției prooccidentale și păstrarea traiectoriei de deficit, ca să păstrăm corect relația cu finanțatorii României”, a spus Nicuşor Dan.

Preşedintele, despre trupele americane din România

În cadrul interviului pentru Antena 3 CNN, președintele a vorbit și despre solicitarea României privind suplimentarea trupelor americane de pe teritoriul țării. Întrebat dacă a discutat acest subiect cu Donald Trump în timpul întâlnirii de la New York, Nicușor Dan a spus că interacțiunea dintre cei doi a fost scurtă și că subiectul nu a fost abordat în detaliu. "Mesajul, în linii mari, a fost că Statele Unite se pot baza pe România”, a declarat șeful statului.

Referitor la stadiul discuțiilor privind prezența militară americană, şeful statului a explicat că administrația de la Washington analizează modul în care trupele americane vor fi distribuite în Europa. "În mod oficial, administrația americană analizează dispersia trupelor americane în întreaga Europă, cu termen în noiembrie”, a spus președintele. Nicușor Dan a adăugat că România a transmis administrației americane toate informațiile tehnice solicitate și s-a oferit să contribuie la costurile operațiunilor.